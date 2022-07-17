吳鎮宇等足40年開齋在望　勢贏林家棟奪金像獎影帝

《第40屆香港電影金像獎》今晚（17日）假九展舉行，這個因疫情而「闊別」兩年的影壇盛事，是次競爭可謂相當激烈。據可靠消息指稱，原本並非頂頭大熱的吳鎮宇形勢逆轉，有望「開齋」；而影后方面則是劉雅瑟與吳君如之爭。雅瑟為隆重其事，特意準備性感開胸戰衣上陣先「攞頭彩」。

吳鎮宇影齡與金像獎「同歲」，倘若今年成功稱帝的話，意義非凡。入行40年的他拍攝電影約170部，惟一直與金像獎「最佳男主角」擦身而過，即使22年前主演《鎗火》演技被形容爐火純青，最終亦只能揚威金馬獎，然而今次他於《濁水漂流》內破格扮演染毒街友「輝哥」，由電影上映、金像獎入圍到幾輪投票，都獲得本港不少影業人稱許與肯定，有指今次他的地痞造型入木三分，為觀眾帶來新鮮感，有望成功作出「零的突破」。而鎮宇恨獎恨到出口，《濁》片上映時曾受訪，直指首次睇劇本睇到流下男兒淚，接拍原因是「分明想攞吓獎啦」。

林家棟本屆同時憑電影《智齒》及《手捲煙》入圍角逐影帝，原本得獎呼聲甚高，可是叫兩飛有利亦有弊，票源因此被攤薄；至於從影60載的謝賢憑《殺出個黃昏》成為入圍「初哥」。據悉，家棟日前拍戲受傷，目前傷勢已無大礙，他鐵定今晚出席頒獎禮盛會，身體力行對金像獎作出支持，精神可嘉。

影后大熱劉雅瑟冇壓力

至於影后方面，首次入圍的劉雅瑟面對鞏俐等好戲之人，表現出初生之犢不畏虎之態，她於《智齒》扮演心理複雜的「王桃」一角，全片遭人任意蹂躪，被綁架後瑟縮於污水、垃圾及老鼠共存的環境下求生。她曾不下一次表示當時拍到全身皮膚敏感，且一度擔心污水令她感染婦女病，角色陰霾足足纏擾她3個月之久，如今被睇高一線，當初的辛苦絕對值回票價。其實雅瑟3月由內地來港逗留至今，明言主要原因是為親身見證盛事：「我拍第一部電影，就希望他朝有機會帶自己的作品來參加金像獎。」連日來她亦忙於試身準備戰衣，今日於紅地氈上搶鏡先贏頭彩。對於被視為影后大熱之選，雅瑟表示：「我沒有一點壓力，但覺得身邊工作人員壓力比我還大。（緊張嗎？）日漸緊張，因為真的很久沒有參加要與很多人見面的活動了。（信心十足？）還是一樣，有提名已經很棒了，總之感謝每位欣賞過我演出的人，因作為演員，自己演的戲能被看見是非常幸福的事。」

由於疫情持續關係，本屆金像獎已決定取消大會慶功宴，但有指古天樂的電影公司將與其他數間電影公司，於頒獎禮完結後合辦一個祝捷會，好讓各得獎者與同業分享喜悅。

鞏俐低調出戰 為影壇奉獻毋忘初心

內地殿堂級影后鞏俐憑電影《奪冠》入圍「最佳女主角」，在戲中飾演前中國女排總教練郎平一角的她，拍攝該片時花了極多時間去揣摩角色，並曾於女排訓練基地體驗生活，連有份拍攝該片的郎平女兒白浪都大讚鞏俐演活了母親。

雖然角色贏盡口碑，但由於今年勁敵如雲，鞏俐賽前又極之低調，故今年呼聲普通，不過，她為金像獎場刊拍照時之留言，就顯露了她對獎項的睇法：「對電影的奉獻和付出，是選擇做一位演員的最基本態度，永遠追隨自己的熱愛和初心。永不隨波逐流。」明顯只想守着初心，其他都是其次！估不到，這個想法，跟同是獲影后提名的周秀娜類似，周秀娜於場刊中留言：「我的初心不變，每拍一部電影都是想做好自己的角色。」雖然今年她沒有爭獎壓力，但都選了一件超索透視晚裝作今晚的戰衣。

許冠文攞終身成就獎

縱橫影壇半世紀的許冠文今年獲金像獎頒發終身成就獎，他指自己憑電影《摩登保鑣》贏得第一屆金像獎影帝，但因當時尿酸過多，一對腳腫到行不到，要弟弟許冠英幫手代領，還以為自己之後會再有機會，怎料等了幾十年，得到六次提名，次次都攞不到，連他的太太都批他「夠鐘」了，不會再有攞獎機會，估不到今年可以得到這個獎！不過，許冠文自嘲已十多年冇做導演，好像已沒把握令人笑，如今奪的是否安慰獎？經主席爾冬陞解說是得到大眾認同，才令他釋懷並感到榮幸，欣然接受獎項。