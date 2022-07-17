【是日通勝】

農曆六月十九

壬寅年 丁未月 辛未日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：開市、出行、會友

忌：動土、安葬、合醬

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：16、26、40、43

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：迎來平淡一天，沒甚麼驚喜也沒有任何煩惱。

金牛座：身邊有異性主動示好，單身者不妨大方回應。

雙子座：容易遇上斤斤計較的人，內心既無奈又無助。

巨蟹座：社交運非常好，有機會在聚會中遇上有緣人。

獅子座：感受到異性的關愛，這種幸福感是前所未有。

處女座：勿故步自封，持開放心態可讓你有驚喜發現。

天秤座：財運不錯，趁假日找份兼職，收入比預期多。

天蠍座：隱私遭某人周圍唱，被出賣的感覺十分難受。

人馬座：別被他人的言論左右，你需要有獨立的思考！

山羊座：人際關係欠佳，遇到困難讓你感到孤掌難鳴。

水瓶座：讀一本好書可療愈心靈，也可提升個人魅力。

雙魚座：待人接物不可太固執，以免令身邊人反感。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）豬 正財旺

（跌）牛 精神差

鼠：小人來犯，財運低迷，今天勿參與賭博。

牛：是日沖煞，精神不振，處事能力受質疑。

虎：偏財旺，易得意外之財，但不可太貪心。

兔：吉星高照，出席社交聚會，易遇上伯樂。

龍：精力充沛，毋懼競爭，有遇強愈強之勢。

蛇：健康存隱憂，若身體不適，應及早求醫。

馬：人氣高企，獲上司器重，有望一展所長。

羊：生活上出現小風波，保持冷靜就可擺平。

猴：有緣人走近身邊，單身者有望墮入愛河。

雞：個性隨和，人緣不錯，可接連遇上好事。

狗：已有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

豬：正財運佳，切記機會不等人，好好把握。

【暢所欲言】（玄學名師黃楚淇）

如何做到有靠山

俗語有云：「人有靠山，處世泰然。」陽宅風水講究山主人丁水主財，家居風水也不例外，裝修時應以依山傍水為宜，究竟如何先可以做到背後有靠山？

1.梳化

梳化是家中主要的休閒區，用作接待客人，位置擺放尤其重要。梳化靠牆代表有靠山，一定程度上會給人安全感。風水學上，暗示屋主的事業得貴人相助，能堅實、穩步地向前推進，還有催旺財運的積極影響。

2.床頭

床是我們休養生息的地方，人一天幾乎有三分之一時間在床上度過。床的擺放必須講究，床頭如果不靠牆，個人氣場容易被破壞，可導致事業出現問題，難以上位。其次貴人運也會受到影響，俗稱背沒靠山，因此想要事業有「靠山」的朋友，最好將床頭靠牆擺放。

3.辦公座位

在辦公室裏，座位最好背靠牆擺放，因為它不止是工作的地方，也關係着事業運勢和人際關係。辦公座位靠牆容易使人在工作時沒有太多顧慮，不管做甚麼事情都會吸引貴人相助，帶來積極影響。