章子怡宋丹丹點評歐陽娜娜演技拗出火　互相封鎖社交網割席

國際影星章子怡被揭跟內地資深演員宋丹丹反目，兩人在內地綜藝節目中，各持己見而發生激烈爭拗，嬲爆的宋丹丹索性封鎖了章子怡的社交網以示割席，不和多年。宋丹丹受訪時大爆兩人的恩怨，而導火線則是人氣小花歐陽娜娜。

曾4奪「最佳女演員」獎項的內地資深演員宋丹丹亮相訪談節目，重提跟「國際影后」章子怡不和事件。原來當時兩人擔任內地演技比併真人騷節目的常駐導師，雖同是好戲之人而惺惺相惜，可是亦屬性格火爆之人，當評價歐陽娜娜和鄭昊重演張藝謀電影《我的父親母親》的演技時，雙方持不同觀點，結果一發不可收拾，在鏡面前各不相讓拗到火紅火綠。

當時章子怡不留情面指娜娜和鄭昊：「你們兩個人都演得不太好。」宋丹丹則不以為然，反說與演員無關，是劇本的問題，令不服氣的章子怡隨即反駁：「我覺得不能全怪劇本。」期間宋丹丹曾打斷章子怡的說話，堅持是劇本問題，再寸嘴指：「人家是國際影星，自己只是一個演小品的，可能是藝術水準達不到。」曲線寸章子怡高人一等「燃點藥引」，嚇到全場演員鴉雀無聲。

社交網封鎖割席

節目後，有指兩位好戲之人只是搞氣氛，但宋丹丹受訪時卻稱一切都是「假戲情真」，坦言當時很不妥章子怡：「回家以後依舊十分不忿，最終拉黑（社交網封鎖）了章子怡。」不過她補充經過沉澱後，反覺得經過此事，彼此關係變得比之前更好。