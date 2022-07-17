東方日報C2：吳鎮宇等足40年開齋在望　爭金像獎影帝勢贏林家棟

《第40屆香港電影金像獎》今晚假九展舉行，這個因疫情而「闊別」兩年的影壇盛事，是次競爭可謂相當激烈。據可靠消息指稱，原本並非頂頭大熱的吳鎮宇形勢逆轉，有望「開齋」；而影后方面則是劉雅瑟與吳君如之爭。雅瑟為隆重其事，特意準備性感開胸戰衣上陣先「攞頭彩」。

吳鎮宇影齡與金像獎「同歲」，倘若今年成功稱帝的話，意義非凡。入行40年的他拍攝電影約170部，惟一直與金像獎「最佳男主角」擦身而過，即使22年前主演《鎗火》演技被形容爐火純青，最終亦只能揚威金馬獎，然而今次他於《濁水漂流》內破格扮演染毒街友「輝哥」，由電影上映、金像獎入圍到幾輪投票，都獲得本港不少影業人稱許與肯定，有指今次他的地痞造型入木三分，為觀眾帶來新鮮感，有望成功作出「零的突破」。而鎮宇恨獎恨到出口，《濁》片上映時曾受訪，直指首次睇劇本睇到流下男兒淚，接拍原因是「分明想攞吓獎啦」。

林家棟本屆同時憑電影《智齒》及《手捲煙》入圍角逐影帝，原本得獎呼聲甚高，可是叫兩飛有利亦有弊，票源因此被攤薄；至於從影60載的謝賢憑《殺出個黃昏》成為入圍「初哥」。據悉，家棟日前拍戲受傷，目前傷勢已無大礙，他鐵定今晚出席頒獎禮盛會，身體力行對金像獎作出支持，精神可嘉。

影后大熱劉雅瑟冇壓力

至於影后方面，首次入圍的劉雅瑟面對鞏俐等好戲之人，表現出初生之犢不畏虎之態，她於《智齒》扮演心理複雜的「王桃」一角，全片遭人任意蹂躪，被綁架後瑟縮於污水、垃圾及老鼠共存的環境下求生。她曾不下一次表示當時拍到全身皮膚敏感，且一度擔心污水令她感染婦女病，角色陰霾足足纏擾她3個月之久，如今被睇高一線，當初的辛苦絕對值回票價。其實雅瑟3月由內地來港逗留至今，明言主要原因是為親身見證盛事：「我拍第一部電影，就希望他朝有機會帶自己的作品來參加金像獎。」連日來她亦忙於試身準備戰衣，今日於紅地氈上搶鏡先贏頭彩。對於被視為影后大熱之選，雅瑟表示：「我沒有一點壓力，但覺得身邊工作人員壓力比我還大。（緊張嗎？）日漸緊張，因為真的很久沒有參加要與很多人見面的活動了。（信心十足？）還是一樣，有提名已經很棒了，總之感謝每位欣賞過我演出的人，因作為演員，自己演的戲能被看見是非常幸福的事。」

由於疫情持續關係，本屆金像獎已決定取消大會慶功宴，但有指古天樂的電影公司將與其他數間電影公司，於頒獎禮完結後合辦一個祝捷會，好讓各得獎者與同業分享喜悅。

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