宋宛穎卸任港姐在即　最期待師妹「爆炸頭」徐麟有驚喜

應屆港姐冠軍宋宛穎昨晚（16日）為慈善騷《明愛暖萬心》擔任司儀，她稱今次預計是她卸任前最後一個司儀工作，故會好好珍惜，談到今屆候選佳麗，她表示仍未有機會見到師妹們真人：「我都好想見，同佢哋交流吓，最想同佢哋分享抗壓方面嘅經驗，因為我唔係好耐之前參選，所以仲係記憶猶新，想教佢哋面對負評時要如何處理，其實我當年都唔係大熱佳麗，都有負評，始終審美標準係好主觀，當時我都有留意網上嘅評論，呢個係咁公開嘅選美，一定會有人評頭品足，出得嚟選會接受，每個人喺唔同成長環境下有唔同審美觀。（你當年有冇喺網上反駁？）冇，我亦冇Block過人同冇刪留言，因為大家都有評論嘅自由。」問到最留意哪位佳麗？她指也有留意「爆炸頭」徐麟，認為對方在外形及整體不俗，但廣東話發音仍有待改進，希望在比賽中會有驚喜。

同場藝人陳美齡擔任表演嘉賓，下月20日生日的她表示已為自己準備好生日禮物：「我首新歌《櫻花說》有個國語版叫《透明的花瓣》，希望可以喺我生日當天上架，另外我想搞個網上音樂會，將去年喺港舉行嘅音樂會片段剪輯後，播畀大家睇，我仲會直播同觀眾互動玩遊戲。」問到希望老公及三名兒子送甚麼禮物？她認為最重要是大家快樂及身體健康。至於會否希望盡快抱孫，她難掩開心說：「可能會有好消息。」問她是否暫未能公布，她點頭承認，暗示大仔已造人成功，自己快將榮升嫲嫲。