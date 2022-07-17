【心理測驗】發掘內在潛力的蜜瓜

夏日炎炎，水分流失快，最啱食又甜又多水分的瓜果消消暑氣；唔講唔知，原來吃瓜的方式都可以看出一個人的潛力所在。日網「ananweb」一道有關選蜜瓜測潛力的心理測驗近日在網上廣泛吐露，想知自己有多少待開發空間？不如一齊嚟測下啦！

【問題】

請從以下4種不同狀態的日本赤肉蜜瓜中選出你最想吃的一種。

A.三角切

B.一整顆

C.對半切

D.4分1切

【結果分析】

A.隱藏潛力30%

你的隱藏潛力似乎並不是很高，但這並不代表你是一個沒有能力的人，只是現時的你已經很懂得發揮自己的長處及天賦，因此可以進步的空間不多。如果你還想更進一步，可以試着更專注於自己的長處，把所剩的潛力發揮，實現自己的夢想及目標。

B.隱藏潛力95%

選擇一整顆蜜瓜的你非常有潛力，似乎在過往的人生中並沒有發掘到自己的長處，極大的可能是這項能力在學習及現時的工作中並不常用。如果你對自己的能力沒有頭緒，不妨聽聽別人的建議，多去嘗試，才能找到真正的才能，發光發熱。

C.隱藏潛力80%

或者現在的你正處於不自我肯定的狀態中，回顧自己的生活你可能覺得並不是很好。其實你有着巨大的潛力，所以要對自己更有信心。對現在的你來說，最重要是發掘自己的潛力，建議多嘗試不同的事物，或者留意下哪些事對你來說是更得心應手才加以發揮。

D.隱藏潛力50%

選擇這個切法的你是一個思維方式較保守、理性的人，即使感到無聊亦不會輕易去冒險。已經發掘了一半潛力的你，無論面對事情的好與壞都總能夠順利完成。如果你對目前的生活不滿意，你可以去嘗試一些一直感興趣但不敢去冒險的事，釋放內在潛能。