李靖筠參加韓國電影節　十分興奮

英皇藝人李靖筠（Gladys）、楊天宇（Angus）、龔慈恩及何珮瑜（Jeana）主演的英皇電影《電子靈》，成為「第26屆韓國富川國際電影節」入選長片競賽中，唯一入圍競賽項目「Bucheon Choice」的港產片。女主角Gladys及導演梁碧芝（Gilitte）日前亦已飛到當地參加電影節。

電影講述韓國練習生金智希（何珮瑜 飾演）直播自殺事件後，牽扯出色情視頻網站Z號房事件，令網絡世界再起波瀾。陳楚童（李靖筠 飾演）是典型低頭族，在韓國生活了兩年，回港不久，楚童便在網絡平台看到一條關於「電子靈」的警告，生活中出現愈來愈多詭異事件，後來便找好友林子強（楊天宇飾演）幫忙解決。由於故事內容提到韓國的社會實況，因此在電影節舉行期間，觀眾看得特別投入，在跟觀眾的互動時，現場氣氛非常熱鬧。

首次參與國際影展，Gladys直言十分興奮：「可以認識到來自世界各地嘅電影人，又可以觀摩一下佢哋嘅作品，係大開眼界嘅。同埋我哋套戲播放嘅時候，觀眾都好有反應，完咗後嘅Q&A環節，佢哋都好湧躍發問，見到反應咁好，都好開心，希望可以將多啲香港電影介紹俾韓國觀眾認識。」