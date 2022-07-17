易烊千璽首開腔回應考公職風波　決定放棄入職國家話劇院

內地人氣組合TFBOYS出身、年僅21歲的人氣男星易烊千璽，近日捲入中國國家話劇院招募事件，被質疑不符合應徵條件，甚至有靠關係、走後門之嫌，繼日前中國國家話劇院官方發聲明澄明不存在相關情況後，易烊千璽今日（17）終於開腔回應事件，他於社交網發千字長文，誠心向所有支持或批評他的各間人士致歉，指由於事情發展已超出控制範圍，故至今才正式回應。他表示考入國家話劇院是自己的夢想，而在整個應聘過程完全遵照官方招聘通知及考試要求，分別在4月14日、4月25日及5月2日進行3次考試，其中第3次考試因疫情防控而未能參加線下考試，經官方同意下才改為線上考試，強調過程中並未使用任何「走捷徑」的方式獲得名額。

他坦言飽受輿論壓力：「保持沉默的這些天，龐雜的流言蜚語讓『易烊千璽』逐漸變得面目模糊，失去了基本的『人樣』，無論作為公眾人物還是個體本身，這種『失真』都讓我感到巨大不安。必須承認，有悖科學的、與家人相關的種種謠言，讓我感受到從未有過的荒誕與恐懼，但我內心明白，那個被拼湊出來的『易烊千璽』，不是過去與現在的我，更不會是將來的我。」並指為了不讓事件繼續發酵、對各界帶來困擾，經過慎重考慮，決定放棄入職國家話劇院，但表明若有機會仍會嘗試走進話劇領域，同時再次向受到情感傷害的人士道歉。千字文一出即贏得大批網民力撐，「易烊千璽發聲」話題更火速以近3億閱讀量，登上熱搜榜首位。