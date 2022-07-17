告別夏日黏膩　清香乾爽有辦法

踏入7月盛夏，天天氣溫徘徊在30幾度，走在街上5分鐘就如跳進焗爐般灼熱，走兩步已滿身大汗，渾身濕漉漉，黏膩得令人難受。想不受天氣影響，在室外室內都做個精緻女孩，保持清爽絕對是關鍵。不妨參考以下幾個夏日清爽貼士，與討厭的黏膩感說再見吧！

善用爽身粉

別以為爽身粉只適用於嬰孩，其實也是夏日女生恩物。當出汗皮膚濕笠笠、感覺難受之際，可在身上使用適量的爽身粉，因為有些產品帶有淡淡香氣，用後不但能去除黏笠感，更可減輕汗臭味。它除了適用於身體各部位，更可用在頭髮上，特別是大汗疊細汗的日子，只要在頭髮撒上小量爽身粉，再按摩髮根及梳走多餘的爽身粉，就能輕易去除頭皮上的多餘油脂，令頭髮不會因為油膩而黏在一起。除了爽膚止汗和去異味，爽身粉還有其他隱藏功能，例如用於定妝、豐盈睫毛及紓緩脫毛後痛感等，絲打們不妨多加善用此萬用法寶。

濕紙巾趕走尷尬

大熱天時最尷尬的，莫如渾身滲透一股汗味。最慘是伴隨汗水而來的，不僅是難聞氣味，還有令肌膚不適的黏膩感。建議大家在夏天隨身攜帶身體濕紙巾，尤其帶有香氣的，更可某程度上遮蓋汗臭，解決黏膩問題。

讓身體清涼舒爽

雖然無法阻擋艷陽照射，但只要適時使用涼感產品為身體降溫，也能助你擊退夏日煩惱，讓灼熱黏笠的肌膚回復清涼舒爽。如產品添加有怡人清香，更可紓緩酷熱天氣帶來的煩躁感，讓心境保持愉快。

Dry Shampoo急救去頭油

以為夏天只會熱到面部和身體出汗泛油？錯了！其實連頭皮都會充滿頭油，帶來一陣異味之餘，更會令精心吹整的髮型瞬間扁塌。遇上這種尷尬情況又不能馬上洗頭，一瓶Dry Shampoo正是你的救星。一般來說，粉狀Dry Shampoo較適合粗硬髮質使用，液態適合頭皮容易出油悶熱和痕癢的人使用，而噴霧型適合幼細髮質使用。不過要留意，正確使用方法是外出前就要預先在全頭使用，才能避免頭皮出油的狀況（如汗量多則需要在出汗後補噴/塗）。另外，這類產品只適用於急救處理吸附頭皮上的多餘油脂，並不建議用作取代日常洗護程序，用後應盡快以清水或洗髮露徹底洗淨髮上殘留物。