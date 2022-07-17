今年滿28歲　姜泰伍南柱赫宋江最遲明年入伍

根據韓國兵役法，所有18歲至28歲的健康男性均需履行約2年的兵役義務，而94年出生的韓星會於今年滿28歲，代表他們最遲要於明年滿29歲前入伍，最近就有韓國網民發表名為「快將被國防部帶走的男演員」，盤點94年出生而還未服兵役的男星。

演員組合Surprise出身的姜泰伍已於6月28日滿28歲，他曾參演《Run On》及《某一天滅亡來到我家門前》等多部劇集，最近他擔正劇集《非常律師禹英禑》後人氣火速上升，他在劇中飾演暖男「李濬浩」，成功迷倒大批粉絲，未知他能否在入伍前拍多部劇呢？

靚仔又高大的宋江近年獲封做新一代男神，他已於今年4月23日滿28歲，2015年出道的他，於2020年主演Netflix劇集《Sweet Home》而成名，之後他先後與韓韶禧及朴敏英合演《無法抗拒的他》及《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》，同樣獲得大批粉絲支持，而他已落實拍《Sweet Home 2》和《Sweet Home 3》，估計他會在拍完劇集後入伍。

已於今年2月22日滿28歲的南柱赫出道9年，早已憑《Who Are You—學校2015》及《舉重妖精金福珠》等劇集吸納大批粉絲，今年他再憑與金泰璃合演的青春愛情劇《二十五，二十一》人氣再飆升，但人紅是非多，他最近突然被爆曾涉校園欺凌，但事務所堅決否認，而他拍畢《二》劇後獲斟拍改編自網絡漫畫的劇集《Vigilante》，或是他入伍前最後一部劇集。

將於今年12月25日滿28歲的金旻奎早於2015年出道，曾參演《Signal》、《今生是第一次》及《雪降花》等劇集，他今年在人氣劇集《社內相親》中飾演靚仔秘書室長「車成勳」，成功吸納大批粉絲，他更獲封為新一代愛情喜劇男神，而他已落實演出新劇《大神官Rembrary》，將於明年開播。