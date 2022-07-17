穿過萬花筒隧道　走入七彩玻璃屋餐廳

香港的舊區，除了懷舊小店或建築物，近年還有新餐廳進駐。土瓜灣開設新派西餐廳漫花燈火，以萬花筒和玻璃作設計主題，由大門口進入，先通過玻璃片打造的萬花筒走廊，之後會見到彩色花海、玻璃珠子柱和七彩糖果鏡面梳化牆，每個空間都是打卡位。食物方面亦賣相精緻，有立體的自家製酥皮黑魚籽牛油果煙三文魚水牛芝士波波他他、惹味的油封法國鴨腿伴自家製芝士薯蓉及蜜糖紅菜頭，甜品有潘朵拉的盒子‧延續，敲開糖罩子、切開竹炭撻，彩色流心忌廉和麻糬等緩緩流出。熱愛日本的話，藍白色富士山‧破曉，必定是你的心水之選。

近幾年打風，摧毀不少樹木，但要善加利用，都有實用價值，九龍灣開設的咖啡店Creo by Brentwood以木作主調，選用本地木材回收團隊收集的倒塌樹木，製作實木咖啡桌和杯墊，木上刻有樹木品種、收集位置，若因颱風而砍伐的樹木，還會刻上颱風名字。除此之外，還有本地設計的陶瓷咖啡杯系列和不定期有藝術家展覽，打造文化氣息。店子供應港式餐包、三文治和麵包等輕食外，另有用兒時口味作靈感再改良的甜點，配本地炒豆沖泡的咖啡，別有一番風味。