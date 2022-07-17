《盜墓迷城》女星Annabelle Wallis同「寒冬戰士」拍拖斷正

於漫威電影宇宙飾演「寒冬戰士」的39歲羅馬尼亞裔美國男星施巴斯坦史丹（Sebastian Stan），昨日（16日）下午被拍到於美國紐約街頭與新版《盜墓迷城》（The Mummy）37歲英國女星Annabelle Wallis一起放狗，兩人挽臂同行，非常親熱。Annabelle今年5月於英國男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）的生日派對被拍到抱住施巴斯坦輕啜他的下唇，當時已傳出緋聞，現在兩人拍拖斷正，戀情終被證實。

Annabelle今年3月與美國男星基斯派恩（Chris Pine）分手，結束4年戀情。她亦曾與英國樂隊Coldplay主音Chris Martin拍拖，並在Coldplay大碟《A Head Full of Dreams》的歌曲《Up&Up》擔任伴唱。施巴斯坦前女友包括西班牙女星Alejandra Onieva、美國女星Jennifer Morrison、俄羅斯裔美國女星Margarita Levieva、以及美國女星Leighton Meester。