麥玲玲拍劇狂萬歲　陳瀅陳曉華食不停

陳瀅、陳曉華主演無綫劇《美麗戰場》正拍攝中，該劇導演葉念琛近日請來好友玄學家麥玲玲幫手客串，玲玲姐出名親民好客，最愛萬歲請大家食嘢，今次加埋葉念琛兩人「雙劍合璧」，日日開工，都好似食神駕到，成個劇組都有好口福，食個不停，玲玲笑言：「琛導拍嘢出名好伙食，成日叫嘢比大家食，加埋我，又羅漢果水，又煲湯，滷水、燒鵝、鮑魚，真係食唔停，都怕大家肥到連唔戲，哈哈！」

近半年在內地忙過不休的麥玲玲，直言與葉念琛有不解之緣，今次客串全因畀面他，仲要連推多個內地商演來騰出檔期，她謂：「從好多年前喺一次飲宴場合撞到佢，佢問我借過充電器之後，就結下不解之緣，我同佢講開戲一定要叫我客串，咁我就成為佢用開嘅班底，屋企人一樣，我、阿Bob、唐詩詠，只要係葉導嘅，就會有我哋嘅影子，已經好有默契，佢一話拍劇，我推咗好多大陸商演都要返香港拍咗先。」

玲玲今次在戲中飾演陳曉華媽咪，並且跟劉佩玥、陳瀅有不少對手戲，她笑言眾人一聚首即嘈到癲，她謂：「三個女仔一個墟，除咗佢哋，仲加埋偶然會同場嘅蔣家旻，咁多女仔一定好嘈，但亦都好開心。」