高海寧自置物業繼續放租　黎諾懿：搬嚟同我個仔瞓！

藝人高海寧（高Ling）、黎諾懿與節目主持鄭裕玲（Do姐）等，今午（17日）於電視城出席無綫資訊綜藝節目《樓價有得估》拜神儀式。談到物業，高Ling指自置物業已放租要供款30年，她説：「繼續放租，依家租酒店住，想搵新租盤。」她稱希望搬到黎諾懿家住的豪宅附近，黎諾懿笑言：「我嗰頭好似冇乜細單位喎，成日都叫你搬嚟同我個仔瞓㗎。」

他指高Ling和Ali（李佳芯）經常都到訪探他兒子：「我個仔好鍾意佢哋㗎，咁我個仔又好鍾意林子祥，所以就幫佢哋改咗個專屬名，Ali叫『Ali巴巴』、高Ling叫『芝麻開門』。」黎諾懿又指自己相信風水，家中放滿不同風水陣：「乜都有，要擺嘅都擺晒出嚟，龍呀鳳呀，我老婆最憎，哈哈！」他指就連兒子也知道風水陣不可亂碰，高Ling則表示同樣相信風水，會於家中放置相關擺設，還經常向堪輿學家蘇民峰請教，望能催旺桃花運。

Do姐指自己只有自住物業，並無其他物業投資，又會花心思於添置家居物品，她説：「以前會注重衣着買衫，但依家覺得屋企最重要，會每季換吓床單被鋪之類用品。（會唔會擺風水陣？）從來都冇試過睇風水或者睇相，其實一入到間屋覺得舒服就得。」