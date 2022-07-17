炎明熹返港出騷獲5百粉絲捧場　有信心攞新人獎

去了內地近4個月的聲夢人氣王炎明熹（Gigi）返港後，今日（17日）出席首個活動，獲約500名粉絲捧場，企滿三層商港，聲勢浩大，她現場跟粉絲玩遊戲又獻唱多首歌曲。講到回來感受，她表示覺得開心、興奮及榮幸，有回到家的感覺，沒料到今日會有如此多人捧場。問到學業方面，離港多時的她是否跟得上？她說：「一直都有上堂，用視像上，考試都完成咗，老師話我成績有進步。（緊唔緊張學業？）我係緊張大師，對乜都緊張。」她透露現時仍在上學中，暑假可能要補課，工作暫未知，要等公司安排，但8月20日會跟After Class隊友Chantel（姚焯菲）一齊開騷，又指很期待跟After Class成員見面。

今日她獻唱新歌，但她自覺表現未如理想，有待加強，問她是否參加完內地唱歌比賽後要求更高？她否認：「我向來都要求高。」對於有傳她將在香港金曲頒獎典禮中獲女新人獎？她說：「如果係真我要唱得更好，要對得住呢個獎。（有冇信攞獎？）信心有少少，唔可以話完全冇。（邊個係你最大對手？）對手係我自己，一直嘅對手都係自己。」

將錢儲起唔亂使

她因《聲生不息》而在內地走紅，問在內地有否其他工作招手或洽談時？她坦言也希望有，認為一切順其自然及等公司安排，但自認適應能力高，就算要內地香港兩邊走也沒有問題，只需做好自己。「問她想參甚麼類節目？她說：「乜都想，想多元化，有得參加已經好好。（《獎門人》呢？）好，我細個有睇，我都去玩，但要有人帶動我，因為我比較慢熱。」至於今次返港後首個活動，酬勞方面是否有提高？她自言不知情，經理人就承認有所調整，Gigi稱不會胡亂花費，會把錢儲起。