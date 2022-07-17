金像獎︱MIRROR處子任表演嘉賓　隊長Lokman：覺得好勁！

《第40屆香港電影金像獎》今晚（17日）於九展舉行，十多位金像獎董事會成員率先步上紅地氈，主席爾冬陞受訪指一直都擔心疫情會影響頒獎禮，如今終可鬆一口氣。

人氣男團MIRROR今晚將會為頒獎禮任表演嘉賓，12子穿上黑西裝入場時，甚有氣勢，隊長Lokman受訪指當知擔任表演嘉賓，大表驚訝，亦覺得好勁，昨天已踩台，心情非常緊張，因要面對台下一班頂級觀眾；談到12子是否想向影壇進發，Ian則笑言當然想12子一齊拍電影，但又好似幼稚園學生，似胡鬧搞笑片，Anson Lo則指可以拍驚慄片。柳應廷今年有份角逐「最佳原創電影歌曲」，他直言入圍已經很開心，從來無幻想過。

MIRROR稱並非首次行金像獎紅地氈，但今次意義重大：「因為會上台表演，希望做好呢個工作，係我哋第一次喺盛會中站台。」Ian（陳卓賢）對於之前負面圾報道，他坦言初時有點不開心，但後來已經沒事：「等於大家同幫我首歌做宣傳，因為新聞入面有講我閂門，咁啱新歌入面又有閂門呢樣嘢，人哋貼晒題為我宣傳。（會唔會改吓寡言性格？）我對住熟嘅人唔寡言，知道我啲人會明，冇乜唔開心。」姜濤早前到美國原來為拍攝台灣電影，問到會否去台灣做後期或宣傳，他稱等安排。而Edan（呂爵安）的處男電影票房不俗，他大感開心，並感謝大家支持，問他怎樣回饋影迷？他開玩笑說：「七億，七億票房我就着泳褲。」隊員即時起哄話看《I SWIM》已經有Edan泳褲睇。而Anson Kong透露將為動畫《海賊王》配音，他說：「呢套係我好鍾意嘅動畫，之前花姐叫我唔好搞咁多嘢住，因為要做演唱會，但個期夾到，所以好期待，下星期就會進行配音工作。」