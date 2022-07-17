女Fans被「鹹豬手」抽水　 張敬軒心痛「敬告」：一定要注意安全！

歌手張敬軒、黃妍及葉巧琳於今日（17日）下午出席商場騷，吸引數百粉絲到場。軒仔於現場唱出3首歌曲，包括《餘震》、《櫻花樹下》及新歌《賽勒斯的愛》，更表示今次是他於演唱會後，第一次公開演唱，笑言心情緊張。他説：「緊張到好似生仔咁，同埋第一次唱新歌，首歌對音響嘅要求好高。（唱得唔好咩？）唔夠完美。」

他指雖然昨晚有到場，但並非為綵排試音響，全因愛護粉絲：「琴晚凌晨3點過咗嚟，因為有Fans琴日下晝喺度排隊，通宵等派籌今日入場，雖然商場係安全，但始終咁夜返屋企，都有幾十人喺度，我啱啱收工，唔係好放心，所以嚟勸佢哋走。」他指很榮幸能體驗新一代追星應援方式：「我哋以前唔會咁樣等，一嚟到見到大部分人只係十幾歲，我都忍唔住話，如果我係你哋老竇都會教訓你哋。」他坦言有粉絲私訊他指近來活動中，有2位男士多次對其他女粉絲做出過火行為，所以要趁今日「敬告」粉絲注意自身安全：「佢哋用身體部位去揩其他女Fans，我覺得成件事好惡劣，所以尋晚先會過嚟，當然我有諗過，如果我嚟會唔會助長咗呢個排隊風氣？我直情話喺現場用A4紙親自畫一張籌俾佢哋，我明白呢一代有自己嘅追星方式，終於明白十幾年前，爸爸對住反叛嘅我係咁嘔血！」他指歌迷能到場支持他，的確很開心，但一定要注意自己安全。

另外，他又自爆發生瘀事，事緣昨夜不想驚動私人司機，所以叫的士接送：「你明白有時做完嘢好攰，唔想上到車又講太多嘢，所以叫車嗰陣，我突登扮南亞腔，費事畀對方認出，點知上車冇耐佢就播我嘅歌，臨落車仲問首歌係咪我寫，好𤓓，X到盡頭，哈哈。」