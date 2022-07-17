本日日本：杯裝薯條竟然係收納好幫手？

日本卡樂B（Calbee）於1995年推出的Jagarico（じゃがりこ）杯裝薯條是數一數二的人氣產品，口感鬆脆，發展下來有多款不同口味登場，相信不少香港朋友應該都嘗過箇中滋味。最近寶島社就為Jagarico推出首本官方特集《Calbee じゃがりこ ポーチ BOOK》，一大賣點係隨書附送跟足薯條包裝設計的小袋！小袋分別有沙律味（超大裝）、沙律味（大裝）、沙律味（普通裝）、芝士味（普通裝）及牛油鱈魚子（普通裝）共5款設計，驟眼看外觀跟真的Jagarico沒有兩樣。普通裝尺寸（高約11cm，頂部直徑約9cm、底部直徑約6.5cm）可作文具袋，大裝尺寸（高約14.5cm，頂部直徑約12cm、底部直徑約9cm）則適合收納化妝品，而超大裝尺寸（高約19.5cm，頂部直徑約17cm、底部直徑約12cm）則可以收納零食，放在家中作裝飾也很不錯。每款袋均有吊繩方便攜帶，袋蓋的拉鏈則有相關口味的薯條吊飾，令此袋多添幾分可愛。

至於特集的內容則包括介紹Jagarico的美味秘密及相關產品、作為吉祥物的長頸鹿身世等，令讀者對該薯條有進一步的了解。價錢方面，沙律味（超大裝）版本售2,189日圓（約HK$125）、沙律味（大裝）版本售1,969日圓（約HK$112）、沙律味（普通裝）及芝士味（普通裝）版本各售1,639日圓（約HK93)、牛油鱈魚子（普通裝）版本售1,749日圓（約HK$100），於寶島社網店寶島Channel等有售。