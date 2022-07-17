金像獎︱周秀娜透視誘惑中門大開　謝安琪肥嘟嘟谷奶勁震撼

《第40屆香港電影金像獎》今晚（17日）於九展舉行，紅地氈上，一眾女星繼續爭妍鬥麗，其中影后候選人周秀娜身材Fit爆，變身「周瘦娜」，穿上黑色性感透視晚裝配閃爆鑽飾，搶盡「峰」頭！她所穿的晚裝裙，透視位相當之多，波邊若隱若現，大騷長腿，噴血度十足，由於裙身長兼剪裁貼心，她步行時非常之小心翼翼，多次低頭整理裙擺，她都忍不住笑言：「我有啲論盡。」

同樣都是選擇黑色透視裝的謝安琪，雖巨鑽搶眼，但可惜有點胖，變了「謝安肥」，不過更令上圍蔚為奇觀。至於向來喜歡中性打扮的談善言激罕谷胸上陣，黑裙撞湖上藍裙擺，都算搶鏡；王敏奕與老公曾國祥現身，敏奕真空穿上西裝褸，亦盡顯型格。而馬來西亞女星林明禎一向以性感見稱，但今次出席頒獎禮，穿上黃色晚裝的她，性感欠奉，應令不少粉絲感失望。

周秀娜受訪時她不慎跌了記者的咪，即時向工作人員求救，她說：「着咗呢條裙真係一步一驚心，從來冇覺得自己咁淑女過。（有冇打底？）你哋估吓！呢條裙有啲搞鬼嘢，要着嘅嘢我都着到。」她又指頒獎禮前2星期不停做運動，食得健康。

林明禎被問到為何打扮欠性感，她說：「我都想性感啲，但我今日喺嚟做最佳剪接頒獎嘉賓，所以唔好着得太誇張。」之後她又反問：「我成個Body Shape都出晒嚟，真係好唔性感咩？係你哋要求太高。（怕唔怕其他女星搶你鏡？）唔怕，個個都係主角，如果將來有機會攞獎會得性感啲。」

王丹妮、廖子妤與古天樂齊齊代表電影《梅艷芳》步上紅地氈，兩人均作黑色性格打扮，廖子妤超低Ｖ上陣，頗為性感，王丹妮則黑裙配水晶，大行高貴風。