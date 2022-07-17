金像獎︱許冠文奪終身成就奬：唔覺自己有成就剩係好命

第40屆香港電影金像獎頒獎禮今晚（17日）於九展舉行，由於上一屆沒有舉行實體頒獎禮，大會特別安排該屆得獎主上台領獎，林二汶、黃綺琳、張達明等，上台都感激大會給予他們機會，到台上領獎，其中獲得第39屆金像獎最佳導演的曾國祥更以「孤兒仔」來形容他們的處境，但當他講感言時，台上「蠱惑的咪枱」忽然降下「收咪」，令場面有點尷尬，幸只是幾秒時間，咪枱再升番起，可以令曾國祥繼續致辭，並大呼「香港電影加油！」至於上屆奪得「最佳原創電影歌曲」為《少年的你》「FLY」，主唱岑寧兒上台領獎，並多次向作曲者、已故歌手盧凱彤道謝。

今屆的「終身成就奬」由許冠文奪得，上台後他表示想不到說甚麼，更搞笑叫大家提示他：「我今晚想坦成啲，同大家講講我嘅心聲，40年前第一屆金像獎我攞咗『最佳男主角』，以為會逐個獎嚟，但點知一個都冇，當會長之前話畀個知頒個『終身成就奬』畀我時，我就話『咁我咪埋單』！我真係唔覺得自己終生有咩成就，剩係覺得自己好好命。」之後他多謝幾位貴人，包括周梁淑怡，導演李瀚祥及鄒文懷，還有3位最可愛又親愛的許氏三兄弟，許冠武、許冠英及許冠文，他又跟天上的許冠英說：「我好掛住你，我真係冇咗你唔得，呢個獎大部分都係屬於你嘅。」

曾國祥、馮德倫擔任「新進導演」頒獎嘉賓，因兩人均在外地趕回港出席金像獎，先互相問候「隔離的日子」；曾國祥談到自己婚後肥了兩個碼，馮德倫即笑問是否因爸爸曾志偉的基因，曾國祥則點頭承認，並說：「扯高到已經好托賴。」因今次頒獎禮在ViuTV播，馮德倫即話是否不能提曾志偉（無綫高層），曾國祥即說：「冇問題，ViuTV乜都講得。」此言一出，即惹來不少掌聲。該獎項由《手捲煙》陳健朗奪得，他感謝成就《手捲煙》的所有人，尤其感謝林家棟，因對方零片酬接拍該片，陳健朗說：「沒有他，套戲會十分失色。」

曾國祥、馮德倫頒「新進導演」獎時，對話甚有趣味，但當頒「最佳攝影」時，卻出現嚴重蝦碌，該獎得主為《智齒》鄭兆強，曾國祥指對方未能現身，但鄭兆強其實已到場兼起身預備領獎，場面十分尷尬，曾國祥亦連聲致歉。