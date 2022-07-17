金像獎︱王丹妮大熱奪最佳新演員：多謝智叔！

《第40屆香港電影金像獎》的最佳新演員競爭激烈，最後由王丹妮憑電影《梅艷芳》大熱奪得，她得獎時表現激動及忍不住落淚，她在台上表示：「多謝金像獎，死喇！我係咪好醜樣，多謝台前幕後工作人員，每個人好努力先造就到我企喺台上。多謝家人，佢哋係我最強後盾，多謝老師，智叔（廖啟智）我唔可以同你入戲院睇，但相信你睇天國睇到我嘅表演，我有聽你說話，想喺我成長地方拍多啲電影畀大家。」

王丹妮領獎後受訪，表示當初抱住參觀姿態出席頒獎禮，故即使現時奪獎，也沒有計劃特別慶祝，但會食餐「靚飯」，更指宣布賽果時，聽到自己名字時感到頭暈眼花兼呼吸困難：「我叫自己唔好喊，好在強忍淚水講完所有謝詞，多謝觀眾支持同埋多謝梅姐（梅艷芳），希望佢嘅精神可以長存落去，其實最感恩因為我一直被家人嘅愛包圍，令我可以勇於接受挑戰同埋跳出舒適圈，以後拍戲遇上咩困難都唔會驚，盡量做好啲戲回饋觀眾。」更指頒獎禮因為人數所限，所以只有老公羅孝勇陪同出席，女兒及媽咪會留在家中捧場。而訪問期間宣布「最佳女配角」，當獲悉由《梅》片飾演其家姐的廖子妤獲得時，王丹妮即高呼：「家姐好嘢！」