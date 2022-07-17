金像獎︱17歲馮皓揚勇奪最佳男配角：個獎真係好重

金像獎最佳男配角由年僅17歲的新人馮皓揚憑電影《媽媽的神奇小子》獲得，撼贏老戲骨兼影帝級的謝君豪及古天樂。馮皓揚在台上感動地表示:「個獎真係好重，我呢刻仲未完全感受到，但真係好多謝。」他多謝電影台前幕後，因他們的堅持，他才有機會做好這個角色，你哋堅持:「我跑步份相對多，但唔辛苦，並唔係因為我鍾意跑步，或者我好跑得，而係拍攝氛圍好正。」除了工作團隊，他續感謝母父:「我睇番我嘅付出，你哋對我嘅支持，我覺得自己好唔爭氣，我希望我之後用最大努力做好每個角色，報答番你哋。有四個人喺我最低潮同自暴自棄時畀咗成為好演員夢想我，我會畀心機同謙虛，我希望有日我可以好自信咁同大家講我叫馮皓揚，係個出色嘅演員。」

馮皓揚在台受訪時稱事前完全沒有想過得獎，所以沒有想過慶祝:「今日只係嚟見證最美好風景，行吓紅地氈，我發夢就諗過（攞獎），入圍每一位都有付出同努力。」他補充台上漏了多謝蘇樺偉及蘇媽媽，因為他們的堅持才有這套戲面世，問到會否因獲獎而加強了他入行的想法﹖他說﹕「年幾前已鐵定咗呢個心，並唔係因為攞獎，大家可能唔知道我係患有亞氏保加症小朋友，係冇乜同理心同唔明人別人感情，依家做演員之後，通過角色了解多咗感情呢樣嘢，之後我會好畀心機去做好演員。」