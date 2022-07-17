手束真知子　靚足20年

家陣女人愈嚟愈識得保養自己，令美態經得起時間考驗，好似喺日本寫真界，有唔少出道多年嘅女優，無論樣貌同身材都Keep得好好，一啲都冇跌Watt，而今日為大家介紹嘅手束真知子，更剛剛慶祝出道20周年呢！

身材火辣

講起活躍超過20年嘅日本寫真女優，筆者第一時間諗起熊田曜子同中島史惠，前者已經40歲，憑37G上圍走紅，號稱為日本「史上最強美乳」，後者仲犀利，現年54歲，係日本網民眼中嘅超索美熟女。至於喺2002年開始拍寫真嘅手束真知子，雖然今年只係36歲，但都出咗道20年。話時話，日本寫真界有咁新血湧現，真知子能夠Keep住人氣，梗係有佢嘅過人之處，首先個樣確係生得靚，面尖尖，眼大大，笑起上嚟零舍甜，其次佢嘅身材火辣，上圍對G奶高聳而激凸，吸睛度爆燈，絕對唔會輸畀一班後輩女優，所以好多人都估唔到佢以前係個肥妹仔！

親自上陣

回顧番真知子嘅出道故事，當初佢所用嘅藝名叫原田櫻玲，曾經憑住豐乳肥臀贏得「Miss Young Magazine 2004」嘅冠軍殊榮，之後阿妹突然引退唔再拍寫真，原因係佢成功考入人氣女子團體SKE48，所以決定改名為前田榮子，專心做藝能偶像，及至2009年轉投到SDN48旗下至順勢改用現有藝名。真知子識得搵錢亦識得儲錢，2015年就出資700萬日圓開設「發掘！偶像文化祭」，呢個娛樂場所集攝影會、歌舞表演同餐飲服務於一身，得到唔少粉絲支持，而榮升老闆娘嘅佢，仲會換上水着親自登場，同客人嚟個近距離接觸。最近，真知子為慶祝出道20周年，特別推出紀念寫真碟，同時亦表明會繼續拍寫真，大家有眼福喇！