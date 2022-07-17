金像獎︱劉雅瑟處女入圍即登頂　揮低鞏俐首封影后

《第40屆香港電影金像獎》影后終於揭盅，一如東網賽前預測，現年33歲的劉雅瑟，憑《智齒》令人虐心的精湛演技，揮低鞏俐等好戲之人，首次入圍就能奪最佳女主角，認真威水。其實劉雅瑟3月由內地來港逗留至今，明言主要原因是為親身見證盛事，如今正式封后，實在可喜可賀。她於台上說：「我都要感受戲中角色，唔係佢都唔會有啲呢個獎，我真的很緊張，感謝香港電影給我這個機會，我希望未來更來機會。我沒有哭，謝謝！」

首次提名便一擊即中成為影后的劉雅瑟，在後台受訪時表示：「我一攞獎即時傳短訊給楊生（楊受成），楊生同我講如果我攞獎就通知我，我會同你慶祝，稍後會同公司嘅工作人員一齊慶祝。（叫老闆送層樓畀你？）唔使，我自己嚟。如果冇咗呢套電影同角色，我呢5年絕望時光，成日諗住轉行，今次多謝導演對自己嘅信任，真正感受到自己係真正演員，我只係普通女子，我演到呢個角色係奇迹。（林家棟攞唔到獎，你會唔會為佢感失望？）都會，但最失望係鄭保瑞攞唔到最佳導演，導演同我都係黐線，喺佢身上學到好多嘢，我會好畀心機向演員之路進發，希望做多啲嘢畀觀眾認同。」

她又自爆拍攝時簽了一條條約，如果滿足不到導演要求，可以換人，問到未來有甚麼目標？她說：「我係冇目標，之前想攞最佳新人但攞唔到，想30歲前攞影后但攞唔到，唔緊要，慢啲來，攞到好事，話畀自己聽有努力可以通往目標，唔代表絕望。」