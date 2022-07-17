三重誘惑　快感三級跳

提起「三」字，你會諗起三點式、三級片抑或三P呢？或者你會覺得筆者好心邪，成日諗埋啲鹹濕嘢，但其實喺情色世界入面，同「三」字有關嘅「Triple」又真係可以令人產生好多聯想，甚至係快感呢！

Triple Crown 以一敵三

每個行業都有啲術語，美國四仔界都唔例外，中文可譯成「三冠王」嘅「Triple Crown」就係脫星常用嘅術語，但就同攞獎無關，咁你又估唔估到佢係乜嘢意思呢？原來「Triple Crown」又稱「Triple Play」或「Triple Penetration」，意思係指一位女星同時跟三位男星喺床上表演口愛、活塞運動及走後門，名副其實係以一敵三，犀利！講起四仔界術語，你又知唔知「Triple Header」點解？答案係指三位男星同場並輪流跟一位女星曳曳。

Triple Lindy 頂級難度

用到「Triple」呢個形容詞，通常唔係勁啲，就係難啲，好似有一招性愛體位叫「Triple Lindy」，就被性學家一致評為難度最高嘅體位之一。玩法都幾複雜吓，首先女方要背向男方站立，然後男方用雙手捉實女方條腰，女方就用雙腳箝實男方條腰，雙手同時反握男方嘅雙臂，從而形成凌空姿勢，呢個時候就可以進行活塞運動。呢招「Triple Lindy」又被稱為「空中飛人」，男士能夠以呢個動作做到超過10秒活塞運動，已經係了不起嘅床上健將。

《Triple Header》 粒粒皆星

三男激戰一女嘅美國四仔，相信大家都睇過唔少，呢套由Loaded Digital喺2006年推出嘅《Triple Header》都算係同類作品中嘅經典，事關由導演到脫星都係人氣超勁，可謂粒粒皆星，好似導演Bridgette Kerkove就喺2011年入選AVN名人堂，女星Katja Kassin同樣大有來頭，起初係成人模特兒，2002年投身四仔界後，只係用咗兩年時間就喺AFWG頒獎禮獲得年度最受歡迎脫星，加埋有份參演嘅Lisa Marie、Sierra Sinn等人氣脫星都係攞獎攞到手軟，所以就算影片係零劇情，銷量同口碑依然好勁。

同場加映：《TRIPLE CAST》波濤「胸」湧

冇冇幻想過畀三對巨乳包圍係乜嘢感覺？日本AV片廠SOD喺2004年推出嘅《TRIPLE CAST》，正好滿足大家嘅幻想！影片以癡女同3P為賣點，片長近兩小時，之所以獲AV迷激讚，皆因片廠搵嚟三位戰鬥力強勁嘅女優壓陣，分別係被喻為美貌與色氣並重嘅33D上原美紀、專演群戰嘅34E青木玲，同埋有「中出女王」之稱嘅33E藤井彩。佢哋唔止車頭燈有睇頭，仲係當年嘅人氣癡女系女優，難怪SOD喺宣傳呢套作品時，稱呼佢係AV史上最豪華嘅癡女演出陣容，仲話佢會成為日本AV史上嘅經典3P作品。