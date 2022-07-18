【是日通勝】

農曆六月二十

壬寅年 丁未月 壬寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：拆卸、掃舍、治病

忌：開市、入宅、安床

幸運方向：坐南向北

幸運數字：18、26、32、46

幸運顏色：藍、灰

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：運氣不太好，謹記愁眉苦臉無助於扭轉頹勢！

金牛座：愛情運欠佳，心神恍惚，單身者易錯失良緣。

雙子座：工作運平平，不夠努力有可能受到上司責難。

巨蟹座：幸運指數排第一，身心狀態佳，生活沒煩惱。

獅子座：健康運一般，雙眼露出疲態，玩手機要節制。

處女座：事業發展如魚得水，但愛情方面易顧此失彼。

天秤座：努力維繫人際關係，有困難才不會孤立無援。

天蠍座：花言巧語易令你迷失，揀戀愛對象要看人品！

人馬座：平凡是福，佩戴翡翠飾物可催旺事業與愛情。

山羊座：失敗乃成功之母，毋須為一時失意而沮喪。

水瓶座：事業運非常好，今天沒甚麼問題可以難到你。

雙魚座：財運上升，不乏賺錢機遇，務必好好把握！

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）虎 是非多

鼠：運氣好得令人羨慕，事業上可大展拳腳。

牛：心思縝密，做事嚴謹，事業漸入佳境。

虎：是日沖煞，易不敵金錢誘惑，惹禍上身！

兔：做起事來快靚正，付出與回報成正比。

龍：趁運氣好，快處理該做的事，不宜再拖。

蛇：桃花旺，單身者易遇上一見鍾情的異性。

馬：別只顧工作，抽空陪家人，生活更愉快。

羊：平易近人，即使跟陌生人也能聊得愉快。

猴：桃花運急升，有暗戀對象者可趁機表白。

雞：處事嚴謹，思慮周全，獲得身邊人信任。

狗：運勢平穩，無驚無險，人際關係有改善。

豬：被棘手問題殺個措手不及，勿自亂陣腳。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

萬物靜觀皆自得，四時佳興與人同

當我們靜下心來，仔細觀察世間所有物類，都能從中獲得樂趣和長知識，而作為玄學研究學習，不停去搜集、研究和分析華夏文化，總有機會從中獲得一些啟示。

每年有很多大師、專家、師傅都會出書或到傳媒機構論述當年十二生肖運程，吸引無數讀者去看看自己的運程吉凶。然而大家有沒有想過十二生肖中為何沒有「貓」？

十二生肖的說法源於干支紀年法，傳說產生於夏，但沒有真正證據。我們今天飼養的家貓祖先，據說是印度沙漠貓，而印度貓進入中國的時間，大約在漢明帝，亦是中印兩地因佛教流傳而頻繁交往的時期，因此，貓來到中國的時間，距離干支紀年法的產生，恐怕已相差千年，所以來晚了的貓自然沒有納入十二生肖。

前中國總理周恩來宴請外國來賓時，因外賓談及西方星座與人的奧妙關係後，周總理便引述中國十二生肖的根本特色，即每個生肖代表每個人的性格和特點，而不是論運程。其實古代媒人也是用所謂年生八字看看男女雙方是否配合，因此想知道每年運程吉凶攻守，最好找高手去批每年流年，更能掌握在心中。