「荷里活好好先生」湯漢斯與老婆結婚逾30年當初點認識？

奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）與影星老婆麗達韋遜（Rita Wilson）出名是荷里活圈中模範夫婦，結婚34年仍然恩愛如昔。早前湯更因為護妻而打破「好人」形象爆粗怒罵Fans。咁到底「漢斯夫婦」當初是怎樣結識？

據知原來湯與麗達初認識時男方仍是有婦之夫，他們於1981年因合作拍劇《Bosom Buddies》而結識，當時湯是「人夫」，他的老婆Samantha Lewes是其大學同學。 直至湯與妻子分開後，他們於1985年再在電影《闊少爺失威》（Volunteers）中合作，翌年發展戀情。二人拍拖兩年後結為夫婦，他們育有兩名兒子Chester以及Truman。麗達2020年曾表示她與湯是一見鍾情，而她亦解釋湯有甚麼吸引她之處，她說：「首先，我愛講故事講得好的人，所以如果任何人都能夠講一個好的故事，我都會喜歡。。。他亦經常令我笑，他是一個講故事的能手。」

好多人曾經說過麗達「腳頭好」自嫁給湯之後，他的演藝事業亦隨即「起飛」！她見證老公在「荷里活星光大道」打星星、兩奪奧斯卡金像影帝等。不過他們亦共度過患難，麗達2015年曾透露因為患乳癌而將乳房切除。而2020年3月，夫婦亦在澳洲拍攝電影《貓王》（Elvis）期間一同感染新冠肺炎。成為荷里活首對巨星夫婦確診新冠肺炎！