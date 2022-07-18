東方日報C1：《怒火》奪最佳電影　劉雅瑟一擊即中封金像影后

今屆金像獎賽果昨晚揭盅，影后由首次提名便奪獎的劉雅瑟獲得，影帝由謝賢跑出。而《怒火》成為最佳電影，《梅艷芳》則奪5個獎項成為頒獎禮大贏家！

《第40屆香港電影金像獎》昨晚假九展舉行，此乃疫情關係闊別2年的實體頒獎禮，令電影人傾巢而出瞓身支持，久未露面的影帝張家輝、馮德倫、古天樂、林家棟、鮑起靜、李麗珍、周秀娜、謝安琪、金燕玲，以及一班新生代演員談善言、廖子妤、王丹妮、劉雅瑟、陳漢娜等撐場，星光熠熠。

影后方面，一如本報賽前預測，現年33歲的劉雅瑟憑《智齒》令人虐心的精湛演技，揮低鞏俐等好戲之人，首次入圍便封影后，認真威水。其實劉雅瑟3月由內地來港逗留至今，明言主要原因是為親身見證盛事，如今封后，實在可喜可賀。一身型格打扮的她，上台領獎時表現冷靜，先以廣東話表示心跳很快，並感謝金像獎及團隊，之後便轉以普通話說：「很緊張，感謝香港給我這個機會，很多次在香港拍戲，電影給我一束光，希望未來有更多機會陪電影走到更遠，我沒有哭！」

謝賢稱帝除罩

現年85歲、從影60年的謝賢，即憑《殺出個黃昏》奪最佳男主角，謝賢上台領獎時，多次拉開口罩，全程陪着他的林家棟幫手整理，問他有何感想，謝賢說：「唔知講乜好。」而有兩片提名影帝的家棟大熱倒灶，今次乃他拍戲傷及氣門後首度現身，現身紅地氈時精神相當不俗，笑指多得醫護人員重手，才令他得以神速康復，並指已無大礙：「只係留院幾日，原因係想小心啲，啲藥食完暈吓暈吓，但好番好多，我唔係骨裂，只係整親個氣門，我真係冇乜事，希望盡快復工，嚟緊拍少好多動作戲，見大家咁緊張，搞到我壓力好大。」

「最佳導演」由已故導演陳木勝憑電影《怒火》奪得，陳木勝太太托頒獎嘉賓讀出致謝詞，感謝所有台前幕後 以及投資該片之老闆楊受成，場面感人。

王丹妮奪新人獎

有份角逐影后的王丹妮則憑電影《梅艷芳》奪最佳新演員，上台領獎時心情激動流淚，並搞笑自嘲「喊得好醜樣」。

獲終身成就獎的許冠文，於上台發表感言時提及三個弟弟，當中講到已離世的許冠英時表示：「你所有嘅批評我嘅都係啱，我冇咗你唔得，好掛住同多謝你，呢個獎大部分都係屬於你！」「新進導演」由《手捲煙》陳健朗奪得，他致詞時點名感謝林家棟，因對方零片酬接拍該片。

此外，節目甫開始向第39屆得獎者正式頒發獎座，林二汶、張達明、黃綺琳等均上頒獎台講得獎感受，其中上屆最佳導演得主曾國祥更以「孤兒仔」來形容他們的處境，但當講感言時，台上「蠱惑的咪枱」突然降下「收咪」，令場面有點尷尬，幸幾秒後咪枱再次升起，他繼續致詞。而上屆奪得「最佳原創電影歌曲」為《少年的你》「FLY」，主唱岑寧兒上台領獎，並多次向作曲者、已故歌手盧凱彤道謝。

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