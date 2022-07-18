【荷里活最強CP】　賓艾佛力和珍妮花露柏絲秘密結婚

荷里活兩大影星賓艾佛力（Ben Affleck）和「籮霸」珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）宣布拉埋天窗！

根據法庭紀錄，2人美國時間周六（16日）於拉斯維加斯註冊結婚！消息傳出後，雙方亦證實婚訊。「籮霸」昨日（17日）於官方網站公開了多張「婚照」，照片中穿上低胸婚紗的她與穿禮服的賓佬甜蜜合照。而她亦有留言：「我們做到了。愛是美麗。愛是恩慈。而原來愛是恆久忍耐。20年的忍耐。」之後她再透露婚禮詳細的情況，她表示整個婚禮是她們所要的，是一個「夢想中的婚禮」。而5月時曾傳過「籮霸」與賓佬為免第日若然離婚「拗數」，與其他名人紅星一樣已制定婚前協議。而近日她更被指加入了一項新條款，就是「性」條款。新條款中包括每星期最少行房4次的要求，由於名人紅星的婚協（婚前協議書）通常都有關財產物業等。

「賓珍」的戀情經過披荊斬棘才能到今日，他們於2002年因合作電影《愛情標錯心》（Gigli）而戲假情真撻着，並於同年宣布訂婚，但2004年臨結婚前宣布分手。直至去年「世紀復合」，並於今年4月宣布訂婚。而在她們復合的19年間，雙方都經歷過一段婚姻。賓佬於2005年與影星珍妮花嘉娜（Jennifer Garner）結婚，2人育有3名子女。最終於2018年正式離婚。至於珍妮花2004年與拉丁天王Marc Anthony結過婚，2人育有一對龍鳳胎。而她們婚姻維持了10年。在與賓佬復合之前，「籮霸」2019年與前棒球明星Alexander Rodriguez訂過婚後來分手。而今次是她第4段婚姻。