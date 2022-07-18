廖子妤酒後捧起古天樂　王丹妮唔敢咀羅孝勇

《第四十屆香港電影金像獎》廖子妤與王丹妮分別奪得「最佳女配角」與「最佳新演員」獎項，得獎後到尖沙咀出席慶功宴。廖子妤對於獲獎相當開心，覺得是由馬來西亞來香港發展10年的一個里程碑，她更自爆到場前已經吃定解酒丸，似乎準備不醉無歸，她笑說：「嚟之前食咗3粒解酒丸，但係司機話冇用㗎，叫我食牛油喎，希望聽日冇咁辛苦啦。（酒量了得？）我唔飲得㗎，但係自己鍾意飲酒之後放鬆嘅感覺。（有冇試過飲醉酒？）早幾年生日試過飲醉酒，第二日同事話番畀我聽，我捧起咗古天樂，好彩佢冇嬲。」笑問捧起古仔之後，老闆便力捧你？她則笑而不語。

廖子妤得獎後即與父母視像報喜，問到可會衣錦還鄉返馬來西亞探望父母？她說：「我都好想返去見佢哋，但係嚟緊都仲有工作，同埋都唔想隔離嘥咗啲時間。」

王丹妮雖然奪得「最佳新演員」獎項，但亦與「最佳女主角」擦身而過，問到可會失望？她說：「唔會失望，唔好諗到咁大先，新人第一套戲已經攞咗呢個獎，係好大嘅鼓勵，路途仍然好遙遠，我會繼續努力奔馳。」王丹妮指隨後會與家人食飯慶祝，又透露電話已被祝賀訊息炸爆，他與老公羅孝勇拍照，現場起哄要兩人咀嘴，他只願作勢錫錫，王丹妮笑說：「佢怕醜呀。」