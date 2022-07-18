自小培養脊骨健康知識　保養脊骨神經肌腱功能防痛症

自小培養良好的生活習慣，長遠有助保養脊骨神經肌腱功能防痛症。我們那一代小時候，接收的常識是每日刷一次牙，一年一次參與學童保健的牙齒檢查，隨着社會進步，開始有小朋友告訴我們，學童保健教導要使用牙線清潔，後來又聽到小朋友說洗牙要一年兩次；我突然想到，難道以前的人不需要洗牙？答案當然不是，這正好說明健康知識是需要教育。

脊醫源於美加 澳門將認可資格

脊醫制度最早開始在美加等國家，並且納入類似學童保健制度內，每年一次檢查脊骨神經肌腱功能，關注學童有沒有脊柱側彎、扁平足，以及因脊骨神經肌腱功能性失衡而導致的脊骨神經肌腱問題，如有發現及早通知父母，教導他們做健身操，培養適合的運動和行坐臥生活習慣。上述種種陸續在香港，以及近期在澳門實踐出來，是值得高興的事。

近日澳門衛生局的醫療專業委員會首次舉辦十五類醫療人員資格認可考試，當中包括脊醫，在澳門終於可以有註冊制度，是對於脊醫專業資格的里程碑。隨着社會發展科學進步，我們通過教育，學到怎樣去保養令自己更健康，這是現代人應有的知識水平；相同道理放諸醫療層面，有科學背景的專業人士，是需要完善的註冊制度，得到認受，以執行改善公眾健康的職能。

冀納入公營醫療助公院減壓

環顧脊醫在香港的發展，教育大眾關注脊骨健康的同時，期望可納入公營醫療體系，讓痛症人士及早獲得治療。自2001年政府落實脊醫註冊條例以來，註冊脊醫未能被政府充分利用脊醫脊骨療法可提供的醫療服務於公營醫療體系幫助痛症患者。而近期有報道指出，退休遇上移民潮，公立醫院的醫護人員流失率將創新高，這會使到痛症患者輪候治療的時間更長；若脊醫得到更多的認受，便能充當分擔公共醫療的其中一員，減輕公立醫院的負擔，並為香港市民提供多一個合理、安全並合乎經濟效益，保養、治療脊骨神經肌腱功能防痛症的渠道。

我們相信，應要加快步伐將註冊脊醫系統建立出來，當中包括重要的教育部分。根據脊醫管理局提供數字，直至2022年5月31日，註冊脊醫的人數是295；參考衞生署資料，截至2020年底的註冊牙醫有2,651人，註冊物理治療師有3,685人，由此可見脊醫人數相當不足。

成立本港學府培訓人才

香港脊醫學會一直推動在港成立國際水平的專業大學課程學院培訓脊醫，目前，香港未有大學或專上學院提供脊骨神經醫學課程，在本港執業的脊醫，均在美國、加拿大、英國及澳洲等地接受大學專業教育及訓練，並畢業於由香港脊醫委員會Chiropractic Council of Hong Kong認可的脊醫學院，而這些醫學院均受嚴格規管並須由當地的脊醫教育委員會認可。一般脊醫需完成最少6年的專業認可教育及訓練，並須通過專業牌照考試（例如由美國國家脊醫考試局主辦的4組考試）方可執業。

脊骨神經醫學着重發揮人體原有的復原能力，治療過程不使用受管制藥物，亦不施行外科手術。脊椎是人體主要神經系統的保護罩，及中樞神經的主要通道，脊骨健康對人體功能的影響至為重大，脊醫認為很多功能性疾病是由於身體脊椎、骨節、神經及肌腱系統的運作不平衡所致，並強調功能性疾病的預防及治療應從恢復身體功能平衡為主。脊醫常用的醫療技巧包括脊科矯正術 Chiropractic Adjustment及手療醫學法 Manual Procedures，就是以雙手調整功能性問題 Functional Subluxation的脊椎、骨節、神經及肌腱系統至正常的機能，令病人的身體功能恢復平衡，痛症便會消失。

醫生資歷：

脊醫王俊華

香港脊醫學會