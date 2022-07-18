海外旅行團開放 本地酒店化身邁阿密沙灘

【營業資訊】一向喜愛旅行的香港人困在香港兩年，相信大家都非常想去外國旅行，或者到不同地方享受住宿樂趣。近日，美麗華旅遊公布一項調查數據，逾7成受訪者表示非常期待出國旅行，自組的家庭式旅行為最熱門形式。另外，有超過一半受訪者表示在外遊返港隔離措施放寬之下，會考慮本地夏季的Staycation住宿計劃。隨着疫情逐漸緩和，美麗華推出一系列旅行團以及特色Staycation，讓大家可以自由選擇離港外游或本地住宿享受暑期樂趣。

靈活自組 2人成團

美麗華旅遊總經理李振庭指出，「過去兩年期間不斷有客人打上熱綫查詢旅遊事宜，如今其他國家逐步開關，爲了解客人的旅遊與住宿意欲，美麗華旅遊與同集團的酒店The Mira Hong Kong進行一項市場調查，訪問了2,559人。」調查結果顯示，大部分受訪者都很期待出境旅遊，最多人選擇去日本或南韓旅遊，其次是澳洲或新西蘭。即使需要回港隔離7日，仍然有約3成人表示會計劃外遊。李振庭續指「疫情下客人的旅行模式轉變為自組家庭式的小型旅行團，而且餐飲模式也因避免與陌生人同枱而改變為不包膳食。」有見及此，美麗華旅遊特別推出2人便可成行的「迷你自組團」及「當地遊」，有更多自由活動時間，遊玩安排更靈活彈性。

本地度假 沙灘主題Staycation

疫情期間，許多人選擇本地Staycation體驗特色住宿和餐飲，留港度假成為新常態。酒店The Mira Hong Kong於即日至8月28日期間，推出嶄新邁阿密沙灘盛匯，於今夏化身繁華鬧市中的沙灘俱樂部，讓大家不用出國都可以體驗到外遊度假氣氛。主題活動期間，酒店大堂布置充滿夏日風情，酒店禮待員也會穿上一身沙灘裝束迎接大家。每逢星期五Room One – Sports Bar就會呈獻快閃酒吧頂尖陣容，由來自香港不同酒吧的著名調酒師，如The Old Man、Tell Camellia、Draft Land HK及Quinary，帶大家體驗調酒文化。另外，星期四至日可欣賞唱片騎師表演、每日都可到訪MiraSpa享受仲夏煥活水療、於COCO享用充滿熱帶風情的下午茶，以及於Yamm品嘗惹人垂涎的晚間海鮮盛。