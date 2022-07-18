化妝師教路　打造《i.SWIM》防水妝

以游泳為主題的青春劇《i.SWIM》現正熱播，各位絲打除了看呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、王智德（Alton）、魏浚笙（Jeffrey）等一眾猛男騷肌，還看到他們臉上清新自然的妝容在烈日與流水的攻擊之下依然能夠保持完美無瑕。香港夏日悶熱潮濕，在戶外留多一陣就會滲油出汗。就算化妝再完美，都會出現溶妝及脫妝問題。再加上演員需要長時間下水拍攝，他們究竟是怎樣做到不脫妝，顏值依然滿分呢？馬上請教劇集的專業化妝師Nicole Cheuk，學番一招半式。

第1步：妝前乳不可少

劇集的專業化妝師Nicole Cheuk教路，要選擇有防水及持久功效的底妝產品。首先使用一層防水妝前乳。許多人都知道要用防水控油的妝前乳來打底，但其實除了全臉塗上妝前乳之外，最好就是只在出油區域塗搽。因為臉部有些地方比較乾，塗上太控油的妝前乳就會出現乾紋顯得妝容不精緻。

第2步：搽粉底有技巧

然後用防水粉底，後續補妝只需要輕輕壓印，不會出現妝容斑駁的情況。若要加深面形輪廓，可以選用較深色號的粉底在鼻側、臉側和下巴處打造陰影。在眉骨、顴骨處使用較淺色號塑造Highlight效果。

第3步：持久遮瑕

單靠粉底不能打造完美底妝，Nicole教大家接着使用遮瑕功效持久，遮蓋臉上的痘痘、痘印及色斑，令瑕疵統統隱形，就能像一眾男神在高清鏡頭下呈現零瑕肌。做完遮瑕步驟，可按個人需要塗上具啞面效果的眼影底霜，再加眼影便能令妝容更持久，就算落水也不易脫色溶妝。

第4步：胭脂加定妝

為增加紅潤氣息，防水彩妝品也非常重要！化妝師Nicole為男神化妝時，會用乳霜狀質感的胭脂棒為他們增添好氣色，再配合使用防水眼線液，去勾勒他們的美目輪廓。最後，再用適合所有膚色的透明配方定妝粉來為整個妝容收尾。她又提醒大家以粉撲代替刷子掃，將定妝粉大面積按壓在容易出油的T字部位，這樣就能帶來更好的妝效果，令妝容更服帖。