袁澧林對「人氣男神」魏浚笙唔過電：佢個樣太完美！

「人氣男神」魏浚笙樣貌英俊、身材健碩，正在播映的青春游水劇《I SWIM》，他演技生鬼備受讚賞。原來他是周星馳的鐵粉，直言星爺電影由細睇到大。他爆出其中一幕審問Edan和王智騫的戲份，不自覺把《食神》的神髓投入劇中。而文青女神袁澧林（Angela）就表示與他不過電，原因嫌他靚仔得過分，完美到唔鍾意。

劇集《I SWIM》中，這對男女神給人兩小無猜感覺，一場水底跳舞戲浪漫得很，不過浪漫背後，其實相當辛苦。Jeffrey稱當天早上已拍了上半場游水戲當熱身，誰知晚上再落水時，冷到不能呼吸，差點昏迷。而Angela亦凍到肺活量大減，水中活動能力只剩三成，她說：「我來回水底6次，因為唔可以連續浸凍水超過20分鐘，如果唔係要Call車。」

二人更感謝劇組準備熱薑茶和照燈保暖，令拍攝進度無驚無險。Jeffrey說：「我睇咗回帶係幾浪漫，兩小無猜嘅感覺。（女友覺得點？）係經理人，覺得好好，估唔到我同Angela咁夾，有螢幕CP感。」他稱之前曾與Angela合作拍攝時裝專輯，因此對她留有印象：「第一次見Angela時，覺得自己好細個，但拍完《I SWIM》，覺得佢後生咗好多，定係我變老積咗？」

而Angela就反而沒有印象，可能跟Jeffrey並非她杯茶有關，她說：「因為佢個樣太完美，講真好在佢有女朋友，其他女仔唔會埋身，如果唔係一定會惹到好多狂蜂浪蝶，咁靚仔真係好麻煩，我都鍾意靚仔，但佢有啲過激。有次同工作人員傾偈，佢哋話其他男仔應該唔會妒忌Jeffrey，因為距離實在拉得太遠。」而Jeffrey聞言則不斷否認，更以周星馳腔說：「小弟『笨』唔係一個靚仔，係一位專業演員。」非常搞笑。

Jeffrey希望之後可以嘗試演繹跟自己反差大的角色，又指不介意扮醜演流浪漢，認為新人終點好遙遠，故要謙卑學習。自認是周星馳迷的他，覺得自己無論說話及喜好，都受到對方深遠的影響，間中還會用周星馳戲中的對白對答，自爆將《食神》戲帶入劇中，他說：「我以為施詠係我班男仔假扮，我逐個審問佢哋時，忽然《食神》上身，將對白加強咗。」他笑言若有生之年能向周星馳學習，就死而無憾。