「爆粗港姐」梁允瑜談參選秘聞　公開認曾整容

「爆粗港姐」梁允瑜因參選時爆粗片段外洩，即使10強不入都獲無綫簽約，依家已經入晒劇組有曝光率，不過依家年輕人愛自己捧自己，最近佢就開咗個人Channel，入面講嘢冇限制，第一條片佢就大講特講港姐秘聞！

佢坦承當時有同其他佳麗不和，好在都有識到好姐妹︰「你諗吓成班女仔，梗係有啲是是非非嘅嘢，咁當然上年我參選港姐嘅時候都有同佳麗有不和嘅，當然亦都唔係得我嘅，其他人我都聽到八卦吓，知道吓咁樣啦。有時可能係睇唔過眼佢嘅一啲行為，不過我自己就覺得啱傾就傾，唔啱傾咪有禮貌打個招呼咪算囉。不過都有真友誼，唔好睇到港姐係一個爾虞我詐，唔係你死就我活嘅一個心態啦，唔係咁樣嘅！」

佢又講到依家圈內好大競爭，佢自己都等緊機會上位：「TVB真係好大競爭！因為次次去到化妝間，素顏都可以有好多靚仔靚女，但係我就唔會諗點樣上位，我諗應該話點樣突圍而出。娛樂圈呢個圈子就係你等待嘅時間好長，你需要等個機會，要等個機會來臨，所以你只可以做嘅就係好好去裝備自己，去令自己變得更好，當機會嚟到嘅時候可以好好去把握，做到啲成績出嚟，我就覺得係對自己最好嘅交代，同埋就係可以突圍而出嘅最好方法。」

不過最爆都係佢忽然自爆曾經「整容」，佢就話依家大家對「整容」定義好廣泛，佢個人就試過箍牙、啪骨同打黑眼圈針：「如果你箍牙都計嘅話，咁我係有整容嘅，因為我以前中學嘅時候就係一個爆牙同哨牙嘅女仔，所以我中學嘅時候就去咗箍牙，依家啲牙就齊咗。同埋我有打到黑眼圈針，因為我個黑眼圈係千年黑眼圈嚟嘅。」仲話佢覺得自己開心同埋安全就足夠，所以佢都接受到整容。