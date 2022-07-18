BE@RBRICK愛上露營 限定熊就快有得抽！

今個夏天MEDICOM TOY特別以「愛上露營」為主題，發表共8款限量BE@RBRICK。（互聯網）

BE@RBRICK熊界年度盛事，除日本東京舉行的MEDICOM TOY EXHIBITION外，就要數到BE@RBRICK MACAU限定展覽。這個展覽自2019年起舉辦，至今已跟不同國際品牌合作推出20款獨家聯名BE@RBRICK。今個夏天MEDICOM TOY又再出招，特別以「愛上露營」為主題發表共8款限量BE@RBRICK，合作單位包括GCDS、La Maison du Chocolat、MSGM、Neil Barrett、Philipp Plein及UM Junior，同時WF Fashion一如既往推出MY FIRST BE@RBRICK B@BY澳門限定「千秋」，熊友們記得7月21日至7月23日到官網抽籤啦！

除BE@RBRICK以外，大會還同步推出多款實用與收藏價值兼備的限定周邊單品，例如露營桌椅、睡袋及餐具套裝，桌遊如拼圖、撲克牌、層層疊，另外仲有雨傘、口罩等日用品，所有單品已在官網開售。

同場加映：新生藝術雕塑

潮玩界近期另一注目Item是AllRightsReserved與日本新生代藝術家KYNE推出的銅像雕塑，高250mm、寬168mm，每枚均附有藝術家簽名、獨立編號認證卡及木盒包裝，限量60枚，入手前不妨上官網了解一番。