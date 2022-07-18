白色強人II︱陳豪做浪子一支公　胡定欣冇拖拍得個望字

無綫劇集《白色強人II》集合3大視帝郭晉安、陳豪、馬國明與2位視后胡定欣、唐詩詠，陣容鼎盛。新加入的陳豪與胡定欣一齊接受訪問，陳豪對於新加入不會感壓力，反而第一輯成績好，加入感到雀躍，講到劇中扮演花弗醫生的他，原來有苦自己知，他說：「監製話畀好多女朋友我，但係我由頭到尾都係一支公，好似係浪子，但係得個浪字。」

定欣大讚陳豪的角色魅力十足，對於劇中介入馬國明與唐詩詠的感情？她則指不敢輕舉妄動說：「唔會，當初同監製講千祈唔好寫到我係第三者，去拆散佢哋呢一對CP，佢哋CP值太高，同馬國明只係互相欣賞。」定欣自言在劇中感情戲方面雖然平淡，但也甚有睇頭，問到是否有不少親熱場面？她說：「咁又冇，我都想有，其實應該寫我同陳豪呢，我哋喺戲裏面都係孤家寡人，見佢哋一對對，都係得個望字，流晒口水。」

講到劇集陣容鼎盛，接拍時可擔心戲份分配問題？陳豪說：「冇，我哋都算係有資歷嘅演員，所以都冇所謂，仲質唔重量。」講到他的太太陳茵媺近日晒泳裝照，身材Fit爆，他說：「因為太太就嚟要開工拍劇，會少見啲小朋友，所以就同小朋友去Staycation希望彌補番佢哋。」他又指太太10年後再復出拍劇，希望以與最佳狀態見觀眾，他當然全力支持。