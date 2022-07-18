馬浚偉開劇自肥專請女神　劉心悠周慧敏一定有份

馬浚偉、施匡翹、李炘頤、梁榮忠等今日（18日）出席港台《獅子山下2022》記者會，介紹將於7月23日開播的全新6個單元新劇。

其中會上更首播由馬浚偉，施匡翹，劉心悠合演的單元劇《我們的開學禮》MV。身兼演員監製的馬浚偉表示今年50歲，明年是入行30周年，覺得是時候淡出幕前，留機會給新一輩演員：「之前我睇好衛蘭，JW，依家覺得施匡翹好有潛質，又靚又乖，好肯去學習。」又指港台另一齣20集電視電影《我們的畢業禮》，會陸續加入林志美、湯寶如等歌手朋友，還有神秘巨星加盟：「有男有女，（係咪你女神周慧敏？）我係佢鐵粉，佢係其中一位，已經邀請咗佢，不過佢話send劇本佢畀先，暫時未100%答應，（如對方首肯，點報答周慧敏？）繼續做佢鐵粉。」講及兩齣港台劇，女主角都是女神級的劉心悠，他直認：「係自肥，依家興嘛。」

另外，他亦會重返娘家無綫效力，但一定不是拍劇：「係乜就唔講得住，完成晒手頭工作後，主力搞舞台劇，唔再拍劇啦！」

而施匡翹在劇集《我們的開學禮》中飾演導演，角色跟其溫文性格大不同，相當考演技，她說：「我個角色係大學生，亦係導演，角色好有主見，會同人鬧交，（你把聲咁嬌柔都嗌到交？）都得，有場戲仲嗌交嗌到暈咗添，同埋仲有位男朋友。」