新版Vito大Upgrade

輸港新 Vito 提供114、116、119及首次引入的124型號，各型號均有標準陣(3,200mm)/長陣(3,430mm)和5/6座位選擇。提供拍攝的是標準陣和5座位的Vito 124，它跟119型號一樣，車身高度同為1,929mm，方便進入大部份停車場和洗車機。（方偉堅攝）

平治Vito番咗新版，換上新Engine、新波箱、新資訊娛樂系統，並將電子車內後視鏡、DISTRONIC主動式車距輔助及主動式煞車輔助等納入標準配備之中，由性能、燃油效率、隨車配備到行車安全，都再提升。

唔止咁，新版Vito除了114、116和119之外，家陣仲多咗一個型號選擇，就是首次引入香港的Vito 124(即拍攝車) 。它是4個型號中兼同級中的性能之最，而且還多標準配備了AIRMATIC 氣壓懸掛、原廠拉花及包圍等。以124的規格來看，相信能滿足不少小眾客群的日常用車要求。

規格表

車型：5門5/6座位輕型貨車

引擎：2.0L直四渦輪增壓柴油引擎

容積：1,950c.c.

最大馬力：237hp/4,200rpm

最大扭力：500Nm/2,400rpm

傳動：9G-TRONIC 自動波箱

驅動：前置引擎、後輪驅動

0~100km/h：7.9秒

車身體積：5,140x 1,928x 1,929mm(長x闊X高)