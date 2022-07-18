聲生不息︱炎明熹眼鏡素顏Look曝光　好Pure好True

TVB熱播節目《聲生不息》昨晚（17日）播最後一集，其中更會收錄了香港版才有的獨家片段，炎明熹（Gigi）向阿Lam及Sally姐致敬時的忍淚一刻將全面曝光，以及Gigi於3個月前的隔離片段亦會獨家公開，除可看到她大晒童心及遴遴迍迍一面，還有勁Pure勁True 的眼鏡素顏Look。另外今集每個環節結尾部分均加插了「絕密時刻」，一眾歌手將各自大談參與「聲生」的難忘點滴、最喜歡的歌曲、最喜歡的拍檔等，每人又會輪流向第一次參與「聲生」錄影的自己送上一句說話。

得獎者中，以獲得「薪火傳承獎」楊千嬅及Gigi最為感性；二人手拖手上台，楊千嬅一開口便說第一天見到Gigi，就像見到剛出道的自己：「從她身上，我看到勇氣，她是一個人到香港唸書，然後一直追逐自己的夢想，年紀那麼小但是情商很高，有時候排兵布陣關係，Gigi 不一定得到自己想唱的歌，但是每次我問她的想法，Gigi永遠跟我說：『我可以』。我可以感受到她對工作的珍惜，對舞台的尊重，我在你身上也學到很多東西，看到當初自己演出的初心。」千嬅更睇好Gigi 終有一天能踏上紅館舞台：「幾個月的相處，但回憶是一輩子的，我希望我們下次相遇，是你在紅館的演唱會！」Gigi則指自己經常向千嬅老師問問題，而千嬅則會每一條都用心回答，並會於Gigi 每次出場前提醒她放鬆和送上「愛的抱抱」。是集更曝光了千嬅「人緣極佳」一面，千嬅隊成員將逐個在鏡頭面前訴說對千嬅隊長的愛，更會輪流暢談千嬅窩心位。