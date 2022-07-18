【Zac玩Zac食】鬧市中的Garden Jazz Vibe

坐落於中環紅棉路嘅五星級酒店，前身為建於1969年嘅政府辦公大樓，經過活化後，為這座歷史建築物注入新生命，搖身成為城中新地標。除咗本身的獨特幾何設計窗戶，酒店前庭的一棵香港古樹名木冊中僅有的節果決明樹，及以前是停車場及車道的三層高拱門，都成為現在酒店的最潮打卡熱點！

酒店於今年6、7月，每逢星期四、五黃昏六點鐘起，在前庭戶外的Cotton Tree Terrace 舉行夏日爵士祭。第一個感覺好似當年在日本關西的夏日啤酒祭，餐廳會在天台或花園平台舉行，大家聚埋一齊飲啤酒食嘢，一邊睇藝伎表演。喺香港真係好少有啲咁好feel 嘅戶外庭院，邊飲酒邊欣賞爵士樂Live Band表演，因為近排天氣都比較炎熱，雖然現場有多部涼風機，開始時候仍感覺有少少熱，但係隨住入夜後，加埋飲咗冰涼嘅啤酒配埋新鮮現場烤焗的Pizza後，完全投入現場悠閒音樂氛圍，忘掉炎熱帶來的煩躁；其後大家飲多兩杯香檳之後，到表演末段更一齊走到舞台前隨着歌曲起舞，盡情享受這一晚，到晚上10點，雖曲終但人卻不願離去，真係好耐冇試過咁正嘅Garden Jazz Vibe。

Profile：Zacky Sun

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