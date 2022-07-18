運動俏佳人　肉搏夠勤奮

做運動除咗可以強身健體康，仲可以令身材更健美，好似日本AV界嘅運動美人系列咁，當中嘅女優勤做運動鍛煉身體，變身做運動健將都特別入型入格，肉搏嘅時候更加係勁度十足！

勾引教練

喺Prestige出品嘅《運動服出汗SEX 4本番》中，小鳩麥呢位高挑巨乳美人熱愛運動，樣樣運動都會玩吓，不過睇睇吓佢都係鍾意做床上運動多啲喎！因為當佢去打排球時主動勾引靚仔教練上床，之後練習射箭時，教練話弓術練得好，一定要先冥想一下，但係阿妹一坐低冥想就生起色心去色誘教練；當佢約埋班男仔打網球，打唔夠兩吓就直情撩對方入更衣室大玩4P激戰，簡直係無性不歡呀！

激戰小鮮肉

由片廠ATTACKERS推出嘅《網球部活顧問超越之凌辱》入面，波多野結衣飾演女教師，同老公一齊喺學校教書，而本身係網球高手嘅結衣亦係校內嘅網球教練，不過佢嚴格嘅訓練卻令班學生相當不滿，更惹怒其實中一位男生對佢霸王硬上弓以作洩憤！之後，呢個男生仲捉住結衣老公嘅把柄作威脅，要結衣自願獻身，否則就將把柄公開，分分鐘搞到老公連份工都冇埋，為咗老公嘅飯碗，結衣只好任由對方魚肉！

簡評

本仙自疫情開始多留屋企做吓運動，鍛煉一段日子之後，果然精神咗又健康咗，而今日為大家介紹嘅運動美人系列亦話畀大家知，做運動仲可以充實大家嘅身心，當中本仙最鍾意小鳩麥主演嘅《運動服出汗SEX 4本番》，因為阿妹身材激凸又帶健美感，肌膚仲相當白滑，見到佢做運動做到出晒汗，畫面特別誘惑，仲有佢去到不同場景做運動同激戰，令作品更加多元化。