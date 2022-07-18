魏浚笙喊戲真情流露有感染力　吳海昕唔見鎖匙返唔到屋企

人氣男神魏浚笙（Jeffrey）與吳海昕（Sofiee）以代言人為「譚仔三哥」拍攝微電影，電影取材自真人真事，講述疫情下一家四口的無奈與失落，兩人飾演姊弟，做家姐的Sofiee婚禮要延期，旅行與蜜月遙遙無期，終日悶悶不樂，飾演細佬的Jeffrey校園生活大為失色，但仍保持樂觀，積極與好友保持線上交流，更教婆婆以手機與媽媽視像通話，在離港前盡力為一家人創造美好回憶。

Sofiee對於微電影的故事相當感慨：「的確就如Jeffrey在旁白所講，係好似曾相識嘅故事。去年冬天因疫情要禁堂食時，我就試過唔見咗鎖匙而返唔到屋企，要喺公園食外賣。似乎倒霉到極，啲冷風吹時，好彩手中嘅外賣都算溫暖，仲有親友同粉絲嘅安慰，生活其實唔算苦，因為我哋還有大家相伴，共同細嘗生活百味！」

Jeffrey在戲中自然流露的喊戲極具感染力，他自認仍有許多進步空間：「無論短嘅微電影，定係電視劇，我都會事前為角色做好多準備，思考角色嘅背景同想法。」對於今次演出獲大家正面評價，他謙虛說：「好感謝彭秀慧老師喺演戲課上嘅指導。呢次嘅團隊好專業，加上我同Sofiee喺劇集《I SWIM》係演師生，所以更有默契。」