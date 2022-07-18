Ian「插隊風波」炸爆花姐　Jeremy終於出歌安撫Fans

人氣男團MIRROR成員Ian近日成為「是非之王」，早前有指Ian硬搶隊友Jeremy出歌檔期，即被Jeremy的Fans圍攻。經理人花姐開腔「拆彈」，指Ian新歌本於去年推出，但因種種問題而押後，而Jeremy的新歌則因技術問題稍作延遲。事隔一段時間，如今Jeremy終於出歌安撫Fans。

作為今年新人的MIRROR成員李駿傑（Jeremy），最新派台歌《九》終於推出，他再借歌曲跟樂迷「講道理」，內容道出每個人需要作出選擇的時候，都會出現很多不同的誘惑，但大家選擇的結果，其實都取決於自己善或惡的個性，但歌曲最終想告訴大家，不論任何選擇，都要自己承受後果。他說：「請到張繼聰（Louis）前輩作曲係因為Carl叔叔，可能Carl叔叔覺得Louis作嘅歌比較適合我，所以收到Demo時都好驚喜，因為冇諗過會有佢寫歌畀我，有啲Surprise。」

比起上次《半》，他坦言這次演繹更見難度，他說：「起初以為Verse（主歌）難，因為歌詞好密，咬字要好實淨先知講乜，所以錄音時比較擔心呢部份，點知最難係Chrous（副歌），難在要唱出味道，Carl叔叔一路斟嚼用氣唔夠，跟住錄咗兩個半鐘後，把聲完全沙晒唱唔到，可能因為我捉唔到個力，搵唔到個Feel夾硬唱，結果搞成咁。」Jeremy最終要第三次走入錄音室才能成功找到應有的感覺，順利完成錄音。

MV也圍繞善與惡的主題，有黑、白兩個造型代表善與惡，他說：「想話畀大家知，世間唔係淨係得黑、白，希望大家能坦承面對自己，去搵番自己真正嘅善同埋惡，面對番自己。」今次製作團隊為他找來一個荒廢了的酒醋廠，猶如廢虛的場景，他陷入亦正亦邪的深層演繹，放低乖乖仔個性的他將妖艷升級，Jeremy分享道：「第一次喺外景，好熱冇冷氣，仲有好多塵，冇咁乾淨，喉嚨成日有啲唔舒服，但係因為外景原因，令到畫面更加分，所以幾辛苦都係值得，因為可以拍到靚shot，配合成個環境，MV會更加吸引，所以不論幾熱幾辛苦都係值得嘅，不過都辛苦晒幕後嘅同事。」