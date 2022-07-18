【離奇撤檔！】春夏李現新劇首播前半小時被抽起

內地小生李現、楊冪緋聞男友魏大勛及金像獎影后春夏合演的內地劇《人生若如初見》，原定在今晚（18日）晚上8時在湖南衛視首播，惟在開播前半小時突然撤檔，湖南衛視改播去年已播映、由小生黃軒主演的內地劇《山海情》，湖南衛視並刪除今天於官方社交網站所發的《人》劇相關圖文。

《人》劇臨陣「被消失」，大批網民及粉絲十分愕然，紛紛在網上熱討並表示不滿：「為甚麼這麼突然？」、「已經定檔官宣的事情就這樣臨開播莫名的撒了？」、「可以慢慢審，但是不可以等別人官宣了倒計時了撤檔吧？」雖然撤檔感無奈，但網民說仍會耐心等待：「好劇不怕等！」「#人生若如初見沒播」及「#撤檔」兩個熱搜題目，在兩小時內閱讀及討論次數逾1.8億次！其中1個熱搜「#心痛李現」的閱讀及討論次數更破億，網民指李現於2019年憑劇集《親愛的，熱愛的》爆紅，之後拍了多部電影並審選劇集，2年後終有新劇，但卻出師不利！

《人》劇背景是描寫甲午戰爭後5位青年奮鬥的過程，李現飾演的滿清末期貴族據說原型人物是愛新覺羅良弼。《人》劇拍竣兩年，有傳是審批問題致一直未播出，直至近月才正式宣布於今晚開播，李現和春夏也在社交網發文宣傳。有傳《人》劇臨時被抽起，是內容需修改及重新送審外，劇名要改為《黎明即起》，或在本周四（21日）才開播。不過，在晚上10點20分，《人》劇突然在某內地串流平台上線，一連釋出6集，但劇名未有變改，春夏更發文：「我們播了！」電視台抽起，串流平台延後兩個多小時才播出，更引發網民熱議！