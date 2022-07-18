Blake Eden　脫界女強人

喺千禧年前嘅成人產業好簡單，不外乎寫真同影片兩種，不過隨住互聯網發展，令想投身成人業界嘅索女有更多入行選擇，其中就有憑住成人網絡主播一舉成名嘅Blake Eden。

直播試溫

喺美國加州出生嘅Blake Eden，18歲就出嚟做售貨員，夜晚喺男士俱樂部跳艷舞，雖然佢努力工作，但始終剩唔到幾多錢，更係搞到自己身心俱疲。有相熟嘅艷舞女郎同佢講，以佢嘅迷人外形，可以嘗試一下做成人網絡主播，相信可以搵到更多嘅錢，就係咁，佢決定投身成人主播界，結果極速爆紅，同時吸引到脫星事務所星探嘅注意，不但獲得脫星合約，更先後為Hustler等多個成人網站及雜誌拍攝全裸寫真。之後，有多間大型四仔片廠邀請佢拍四仔，一切發展得相當順利。

全力吸金

佢嘅出道作就係由著名片廠Brazzers製作嘅《Sit And Spin》，之後又同天后脫星Phoenix Marie合作演出《Phoenix Vs. Blake》，唔單止銷量理想，更令佢成為炙手可熱嘅超新星。此外，佢又為片廠FM Concepts演出一系列四仔作品，人氣可謂一時無兩。唔經唔覺，佢喺四仔界已經打滾咗幾年，吸金力一直超強，不過近年佢開始減產，莫非已經搵夠錢上岸？原來佢成立咗間成人模特兒事務所，發掘成人女主播及成人模特兒入行，更計劃開設四仔製作公司，實行成為脫界女強人，全力吸金。

Profile

年齡：25歲

身高：170cm

三圍：32C-22-32

由於Blake Eden已經減產，加上忙住成人模特兒事務所嘅工作，又要開四仔製作公司，所以佢已經好耐冇更新社交網同透露近況，不過大家仍可以睇到佢之前分享嘅四仔拍攝花絮短片，回味一下。