【是日通勝】

農曆六月廿一

壬寅年 丁未月 癸酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：嫁娶、出行、開市

忌：詞訟、動土、祈福

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：8、38、39、41

幸運顏色：藍、灰

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：缺乏交流易引起誤會，感情是需要用心栽培。

金牛座：心態決定一切，保持開朗可給自己帶來好運。

雙子座：事業愛情兩得意，但仍需努力，勿心存僥倖。

巨蟹座：自私自利乞人憎，易變成事業發展的絆腳石。

獅子座：樂於助人可收獲好人緣，斤斤計較易犯眾憎。

處女座：財運非常好，手頭充裕不妨幫助有需要的人。

天秤座：貪心易受騙，不要被眼前的蠅頭小利所蒙蔽。

天蠍座：幸運指數墊底，佩戴藍水晶飾物可趨吉避凶。

人馬座：事業穩步上升，但未到收成期，需耐心等待。

山羊座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶會更愛你。

水瓶座：職場上需注意人際溝通，避免好運氣被拖低。

雙魚座：不要多管閒事，耗費心力之餘，更會惹麻煩。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）兔 易犯錯

鼠：工作能力遭到質疑，做事需要謹慎一點。

牛：充分釋放自身能量，面對競爭毫無懼色。

虎：發揮拚命三郎本色，工作表現令人滿意。

兔：是日沖煞，工作要專心，貪玩易出錯。

龍：人緣甚佳，展現才華好時機，不要錯過。

蛇：貴人運強，大膽表達心中所想易獲賞識。

馬：多愁善感，容易為一些小事感觸落淚。

羊：責任感強，易獲別人信任，有利事業。

猴：人緣不錯，日常閒聊也能獲得有用資訊。

雞：事業運不穩，無論做甚麼都要醒醒定定。

狗：事業發展一波幾折，要保持冷靜莫氣餒。

豬：桃花旺，單身者宜把握，有望墮入愛河。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

胎記產子息

古代的人民為求事事順利，基本上甚麼事情都會去求神問卜，而農業社會最注重的事，就是人丁，因為多添一個人口，就可以多一個人幫忙耕作，所以胎記產子息是古代卜卦的課題之一。

早前有一例子可供分享：有一男子想卜何時會有子嗣，但現實中已經有五位女兒，於是筆者幫他開了一課六壬神課，出了一課「獨足課」。

此課三傳皆為酉金，酉為兌，為女，所以應了已經擁有五位女兒之象。三傳同為一樣的，就代表要重重複複，無人傳遞，獨自一樣，不會變化的東西，再加上酉亦屬陰，故占子嗣的話，希望可謂微極了。

問卦者聽到後，當然極其失望，但還是死心不息，再問可有希望或辦法？

其實古代農業思想封建，知識流通不廣，一路被古老祖先認為重男輕女是正常人生，殊不知，這只是自私的想法。

世界上，人人平等，男女亦一樣，如果只着重男的，那是多麼迂腐的思想呀！還妄想向文明進發？