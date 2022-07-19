《白色強人II》熱身助攻！馬國明孭飛台慶劇掀視帝大戰

無綫定檔今年兩大台慶劇是《法言人》及《超能使者》，兩劇分別由視帝視后級的馬國明與林夏薇、陳展鵬與唐詩詠擔演，而重頭劇《白色強人II》將於下周播映，向來謙虛的馬國明坦言對劇集相當有信心，今年爭視帝絕對被看高一線！

無綫每年的台慶劇都以大劇為主，劇中主角都會成為該年視帝、視后指標，之前無綫多套劇集收視一般，當中包括有提早「收場」的《雙生陌生人》、口碑佳但收視差強人意的《金宵大廈2》、《十八年後的終極告白2.0》及《童時愛上你》。無綫每年都會安排台慶劇於9月播映，據知，今年台慶劇已定檔，全都是視帝視后級作品，包括馬國明、林夏薇擔演的《法言人》，以及陳展鵬、唐詩詠、陳山聰擔演的《超能使者》，實行以戲味甚濃的律師戲及輕鬆搞笑喜劇「打孖上」谷收視，當中《超》劇更會與內地同步播映。

每年台慶劇開始播映，就會有視帝、視后的大熱人選出現，綜觀今年所有劇集，目前看來馬國明、陳展鵬及陳山聰都獲看高一線。馬國明主演的《白色強人II》將於下周一在港播映，此劇第一輯成為台慶「最佳劇集」，他更憑此劇於2019年台慶首奪視帝，其角色甚為討好，周旋於詩詠與李佳芯之間。今次第二輯他與詩詠感情出現危機，而劇情亦涉及醫院權力鬥爭，他將成為郭晉安「背後的男人」，劇情張力十足！

馬國明昨日（18日）出席此劇首次宣傳，被問到可有信心憑此搶回收視？他說：「依家觀眾睇電視嘅模式已經改變，反而我覺得口碑更加重要，聽到內地播出嘅反應都話好睇，對劇集有信心。今次除咗感情線外，世界觀都好大。（希望憑呢套劇去內地搵銀？）總經理曾志偉都話希望帶公司藝人去內地工作，自己好期待。」而他之前受訪時坦言拍此劇是入行以來最深刻及難忘的一次，因為疫情期間要到內地拍外景，整個團隊共患難，經歷很多，而他有多場手術戲，殊不簡單，詩詠亦透露雙方的感情較上輯深入得多。

唐詩詠阻林夏薇冧莊

至於2016年憑劇集《城寨英雄》封視帝的陳展鵬，在現正播映的《童時愛上你》以特別主演上陣，一直以型、靚仔掛帥的他劇中大放笑彈，放下形象七情上面，獲網民大讚演出自然又幽默。在台慶劇《超》中，他亦瞓身演出，劇中角色各自擁有不同超能力，以「TVB復仇者」示人，劇種及角色都定必會為觀眾帶來新鮮感，而展鵬的演技向來有保證，隨時跑出與馬國明爭獎！

而陳山聰今年成績大勇，同樣不容忽視。他在《超》劇是最好打的一個，亦是最辛苦的一位，戲份相當重。之前他在《金宵大廈2》及《十八年後2.0》演出破格，分別全裸及扮女人上陣，現時已有多劇在手的他愈來愈獲公司重視，之前已跟視帝獎項擦身而過的他，今年絕對有機會作「零的突破」。

女主角方面，詩詠今年擔正的劇集不少，2017年憑《不懂撒嬌的女人》贏視后的她，現時以《白色II》及《超》劇再出擊，呼聲甚高，其勁敵暫時有上屆視后、以《法言人》再度競逐的林夏薇。