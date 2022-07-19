楊受成賞識劉雅瑟　排除萬難簽到手

《怒火》在金像獎連奪4項大獎，老闆楊受成坦言十分高興：「首先要多謝香港電影金像獎及一眾大會評審的肯定，《怒火》展現出港產動作片的獨有精華，作為電影投資者，我很想傳承及發揚這一個優勢。去年《怒火》上映時，香港獲得超過2,600萬票房，內地更超過13億元人民幣佳績！今次被金像獎充分肯定，我們英皇電影感到十分榮幸。」

他又特別提到：「已故的陳木勝導演，兩位男主角甄子丹、霆鋒及一眾台前幕後班底，製作出如此受歡迎的作品，主創團隊實在功不可沒，而這個班底更是可一不可再。甄子丹作為電影的動作指導，在動作設計上扎實中不忘創新；至於霆鋒的演技本來已獲肯定，今次更見昇華，奠定了他在動作電影的地位。可惜甄子丹身在橫店拍電影，而霆鋒剛好要飛北京參與飲食節目，我十分遺憾整個主創團隊未能親身出席，一同分享喜悅。另外，我也要特別多謝岑建勳先生，他仗義相助，完全根據導演的意思替他完成部分後期製作，讓我們順利將故事原汁原味呈現觀眾眼前。」

百感交集憶故友

已故陳導獲得金像獎「最佳導演」，楊受成感慨說：「我和陳木勝相知相識30多年，多年來互相信任，合作無間，他亦是我們英皇電影合作最多的其中一位導演。他對工作充滿熱誠，為人負責任，是充滿才華的謙謙君子。我和他共合作6部電影，每套的票房和口碑都有好成績。電影正式上映前，我對其遺作《怒火》好有信心，大家入場觀看後一定會給予好評，如今金像獎再次肯定了我這位老朋友的才華，這個殊榮圓滿了他的一生。當大會宣讀他憑《怒火》獲最佳導演一刻，我特別百感交集。獎項勾起我對他的懷念和回憶，香港電影界痛失了一位有修養、有實力而又有幹勁的大師級導演，實在可惜。」

另外，對於旗下藝人劉雅瑟首次提名即奪「最佳女主角」，楊受成說：「我一直都有留意劉雅瑟，2020年霍汶希（Mani）認識她之後就向我推薦，打算簽她，當時Mani問我意見，我表示同意，但簽約前我跟她從未見面。當時有好多電影公司想簽她，但她因信任Mani，更加相信英皇這個品牌，最後我們排除萬難終於將她簽到手，整個過程很不容易。」

助適應香港節奏

他續說：「簽約之後，劉雅瑟今年3月中第一次過來香港拍戲，拍的是《海關戰線》，那時我們才第一次見面。我記得當時約在酒店一個咖啡廳，她給我的感覺是個性硬朗、很有性格、對自己很有要求的女演員。她第一天拍完《海關戰線》後立即打給我，說今日表現好差，做得不好，很擔心，我問她為甚麼，她說因為還適應不了香港的拍攝節奏，因為導演的速度太快了，但她還在熱身，並未發揮得最好，於是想通過我幫她找一個香港導師，我當晚就找彭秀慧，兩人一見如故，彭秀慧用了一、兩個星期，每天和劉雅瑟對劇本研究，增強她的信心，教她如何適應香港的拍攝節奏。」

對於盛傳劉雅瑟片約不斷，楊受成坦言：「對！她現在正拍攝一齣電影，有劉德華、林家棟及彭于晏參演，而劉雅瑟正是飾演劉德華的妻子。另外據我所知，林超賢導演正在籌備另一套新戲，都想找劉雅瑟參與，細節還未落實，溝通中。其實我們跟劉雅瑟簽約後，一直都有很多電影公司及導演詢問她的檔期，這些都是在她奪得影后之前的情況，證明業界對她十分關注。」