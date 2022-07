天后容祖兒(Joey)近日亮相內地真人騷《牧野家族》,期間多次真情流露,繼早前預告片中一幕邊揸車邊落淚引起熱議,新一集佢同媽媽隔空視像對話,兩母女深情對話,當中Joey問到容媽媽「我讓你最遺憾的是甚麼?」容媽媽欲言又止,表示:「沒有找到一個可以跟你...」Joey即明白對方意思,代為補充:「好男人,沒有找到一個好男人」,並指:「我都不太...不擔心,我都不遺憾你遺憾甚麼。」隨後即情緒爆發,再度淚灑現場,令人動容。大批圈中好友即紛紛加油打氣,同樣被指係「黃金剩女」嘅胡定欣互勉指:「不是沒有,只是還沒來到而已!」蔡卓妍(阿Sa)亦表示:「 the best is yet to come.(最好的尚未來臨)」